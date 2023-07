De biquíni fio-dental, Aline Campos ostenta bumbum impecável durante passeio: "Maravilhosa"

Aline Campos arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao ostentar seu corpão durante passeio na natureza

A atriz e influenciadora digital Aline Campos elevou a temperatura das redes sociais na noite desta segunda-feira, 3, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpão escultural em meio à natureza.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista surgiu sorridente aproveitando o seu dia em uma cachoeira e também andando de bicicleta, e chamou a atenção ao ostentar seu abdômen sarado e seu bumbum impecável ao surgir usando um biquíni fio-dental.

"Te amo, Ibitipoca. Ainda sentindo sua vibração! Em breve tô de volta!", afirmou Aline na legenda da publicação, mostrando que está passando alguns dias em Ibitipoca, Minas Gerais.

A postagem recebeu diversas curtidas e elogios dos seus seguidores. "Perfeita", disse uma seguidora. "Um corpo é um corpo", escreveu outra. "Uma escultura viva e linda", comentou uma fã. "Muito gata", falou outra. "Maravilhosa", afirmou uma admiradora.

Confira as fotos de Aline Campos de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos 🔮🦋 (@soualinecampos)

Aline revela medidas e nega preenchimento no bumbum

Recentemente, Aline realizou a tão famosa drenagem linfática e aproveitou para fazer alguns vídeos em suas redes sociais falando sobre seu corpo. De biquíni, a ex-dançarina do Faustão revelou suas medidas e falou sobre os rumores de procedimentos estéticos.

Usando um biquíni vermelho estampado e de cabelo preso, ela exibiu seu corpo extremamente definido, com um tanquinho absurdo. Nas imagens, a atriz revela as medidas de seu corpo e contou que está com 60 quilos, muito bem distribuídos em seus 1,70 metros, usando um manequim 36.

Além disso, Aline garantiu que, mesmo sendo musculosa e pequena, não fez nenhum preenchimento no bumbum. "Não teria problema nenhum em dizer, mas realmente nunca coloquei nada no bumbum", escreveu a famosa no story. "Acho incrível que hoje em dia, as mulheres que se sentiam mal sem bumbum, terem a oportunidade de deixá-lo mais harmônico! Só aconselho que faça qualquer procedimento com muita sabedoria!", completou.