De biquíni, Aline Campos revela medidas e nega preenchimento no bumbum

Atriz e modelo Aline Campos exibe tanquinho e bumbum para responder internautas que perguntam suas medidas

A atriz e modelo Aline Campos (35) usou a manhã deste sábado, 8, para fazer a tão famosa drenagem linfática, aproveitando também para fazer alguns vídeos em suas redes sociais falando sobre seu corpo. De biquíni, a ex-dançarina do Faustão revelou suas medidas e falou sobre os rumores de procedimentos estéticos.

Usando um biquíni vermelho estampado e de cabelo preso, Aline exibiu seu corpo extremamente definido, com um tanquinho absurdo. Nas imagens, a atriz revela as medidas de seu corpo. A modelo contou que está com 60 quilos, muito bem distribuídos em seus 1,70 metros, usando um manequim 36.

Além disso, Aline garantiu que, mesmo sendo musculosa e pequena, não fez nenhum preenchimento no bumbum. “Não teria problema nenhum em dizer, mas realmente nunca coloquei nada no bumbum”, escreveu a famosa, no story que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Acho incrível que hoje em dia, as mulheres que se sentiam mal sem bumbum, terem a oportunidade de deixá-lo mais harmônico! Só aconselho que faça qualquer procedimento com MUITA SABEDORIA!”, completou Aline.

Aline Campos exibe corpão - Créditos: Reprodução / Instagram



Após reatar, Aline Campos termina namoro com Jesus Luz

A modelo e atriz Aline Campos anunciou que ela e o modelo Jesus Luz (36) colocaram um ponto final definitivo na relação. O ex-casal chegou a voltar depois de terminar anteriormente, tentando dar mais uma chance ao relacionamento, porém, escolheram seguir como amigos.

“Na verdade, nós nunca voltamos, nos reconectamos, sem rótulos, para tentarmos ajeitar o que antes nós não estávamos conseguindo”, revelou a modelo, durante uma entrevista ao colunista de fofocas Leo Dias, do portal Metrópoles. “Escolhemos mais uma vez seguir como amigos", completou ela. Na última sexta-feira, 31, a modelo compartilhou um grande desabafo em suas redes sociais, falando sobre como gosta de passar um tempo sozinha.

