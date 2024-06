Como começou romance Lázaro Ramos e Taís Araujo? Casal teve ajuda de cupido

Lázaro Ramos lembrou como começou seu relacionamento com Taís Araujo. Os artistas tiveram a ajuda de Adriana Esteves antes de engatar o romance

O ator Lázaro Ramos participou do programa Surubaum nesta terça-feira, 18, e lembrou como começou seu relacionamento com a atriz Taís Araujo. Os artistas, que completam 20 anos de relacionamento em setembro, tiveram a ajuda de Adriana Esteves antes de engatar o romance.

Inicialmente, o ator contou que não conhecia a carioca. "Não conhecia o trabalho dela, porque na Bahia não tinha [TV] Manchete, não assisti a Xica da Silva (1996-1997). Sabia que ela existia, mas não tinha visto o trabalho", lembrou o ator, que citou a novela protagonizada por Taís aos 18 anos.

E isso mudou durante as gravações da série Sexo Frágil (2003-2004), quando ele viu a atriz no ar na novela Da Cor do Pecado (2004). "Perguntei a Bruno Garcia: 'Quem é essa?'. Ele explicou e eu disse: 'Vou namorar com ela e vai durar'", falou.

Já Taís, lembrou que a atriz Liliana Castro, que interpretou a Luna, de Alma Gêmea (2005-2006), foi a primeira a saber do interesse dela em Lázaro. "Ela falou: 'Lazinho é meu amigo, vou apresentar'. E eu disse: 'Faz isso não, falar é uma coisa... Sou muito júnior com essa questão de relacionamento. Não sou malandrona", relatou.

Até que certo dia, Taís recebeu flores de Lázaro no Projac. "Pensei: 'Fo**u! Vou ter que retribuir, esse cara vai me chamar para jantar e eu vou ter que dizer que não, porque eu era noiva'", recordou. Mesmo comprometida, ela retribuiu com um buquê de girassóis.

Contudo, o ator presenteou a mulher com quem tinha um caso na época com as flores."Ela, noiva, mandou flores para mim. Saí do Projac com Zéu Britto num taxi para irmos pegar essa ficante. Ela entrou olhou para as flores e falou: 'Para mim?'", relatou.

Dias depois, os dois se encontraram e ela deixou claro que sabia o que ele tinha feito. No dia seguinte, Lázaro deixou um recado na caixa postal de Taís. "Ele disse: 'Quero pedir desculpas e falar que minha vida é uma comédia de erros e que sou um idiota, que me apaixonei por uma pessoa que nem conheço e ainda por cima é noiva'. Não nos falamos mais".

Ajuda de Adriana Esteves

Lázaro, então, disse que Adriana Esteves o incentivou a entrar em contato com a moça. "Carminha ficou no meu ouvido: Liga agora'". Ao embarcar para Nova York, ela recebeu um telefonema de Lázaro se declarando. "Ele foi ao hotel: 'Só vim falar para você pessoalmente, o que disse ao telefone'. Não o agarrei, porque não tinha terminado meu noivado", declarou.

"Fui para a casa de uns amigos, em Sorocaba, ligamos no Faustão, tinha um Arquivo Confidencial com ela,com uma declaração linda do noivo. Fiquei deprê, passei o domingo bebendo, praguejei Tais por tudo e desisti. Segunda-feira já no aeroporto um monte de mensagens dela, ouvi a primeira: 'Já resolvi minha vida. E você?'", falou Lázaro.

À essa altura, ela acreditava que tinha perdido os dois, mas Lázaro entrou em contato e eles casaram um ano e três meses depois.