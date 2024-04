Gabriela Duarte comemora 50 anos e ganha homenagem da mãe, Regina Duarte

Em clima de celebração, a atriz Gabriela Duarte mostrou registros de seu aniversário e falou sobre a chegada dos 50 anos: 'Amando'

Dia de festa na casa de Gabriela Duarte! A atriz completou mais um ano de vida na última segunda-feira, 15, e dividiu com os seguidores alguns registros do início de seu novo ciclo. Através das redes sociais, a artista abriu o coração e escreveu um breve texto celebrando o aniversário de 50 anos .

Em seu perfil oficial no Instagram, Gabriela publicou três fotos: na primeira, ela aparece bastante sorridente com diversas flores ao fundo. Na segunda imagem, a aniversariante surgiu cantando 'parabéns' com um bolinho e na última ela apenas compartilhou um registro com a frase "Colhemos escolhas".

"E chegou o dia. Cinquentei. Estou simplesmente amando porque estou com saúde, cercada de amigos, filhos, família, amor. O que mais eu posso querer? Nada, né? Agradecer e retribuir é mais do que o suficiente. Obrigada, vida, por ter me dado tanto", declarou a atriz na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos e fãs da atriz também celebraram a data especial. "Cinquentona mais linda! A gente te abraça forte e te deseja sempre o melhor que a vida possa lhe dar", escreveu uma internauta. "Feliz aniversário maravilhosa! Mulher linda, generosa e tão querida!", disse outra.

Regina Duarte celebra 50 anos da filha, Gabriela Duarte

Mãe de Gabriela Duarte, a atriz Regina Duarte também usou as redes sociais na última segunda-feira, 15, para comemorar mais um ano de vida da filha. Em seu Instagram oficial, a veterana prestou uma bela homenagem à herdeira, com direito a um registro de quando a filha ainda era pequena.

"Hoje minha princesa completa mais um ano de uma vida de muitas alegrias, impasses e integridade. Ela veio pra dar um sentido maior à minha vida e de nossa família. Palavras não bastam pra falar do orgulho e do amor que tenho por ela. Tamos juntas e cada uma no seu quadrado o que significa: Liberdade! Tem coisa melhor que amor e liberdade?!", escreveu Regina Duarte na legenda.

