Gabriela Duarte exibe fotos inéditas com os dois filhos: "Que delícia"

Em suas redes sociais, a atriz Gabriela Duarte exibe fotos inéditas ao lado de seus dois filhos, Manuela e Frederico; confira os registros!

A atriz Gabriela Duarte aproveitou seu tempo livre para curtir em família. Em suas redes sociais nesta sexta-feira, 12, a filha de Regina Duarte abriu um álbum de fotos na Praia do Iporanga, no litoral de São Paulo, ao lado de seus filhos, Manuela, de 17 anos, e Frederico, de 11, frutos de seu antigo relacionamento com Jairo Goldflus.

Em seu perfil oficial do Instagram, Gabriela posou com seus herdeiros em selfies separadas. No álbum, ela ainda incluiu um clique dos filhos aprendendo a surfar, além de um delicioso passeio de bug e um banho de ducha. "Aí que delícia o verão", escreveu ela na legenda da publicação, citando uma música de Marina Sena.

Nos comentários, seus seguidores lhe encheram de elogios. "Irmãs ou mãe e filha?? Lindos!!", disse um fã. "Que gente linda!!! Você e Manu gatas", enalteceu outro. "Gente a genética da família é forte e boa!", declarou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gabriela duarte (@gabidu)

Gabriela Duarte exibe corpaço em banho de cachoeira

No último dia 2, a atriz Gabriela Duarte começou 2024 com o pé direito. Nas redes sociais, a estrela compartilhou vários cliques dos primeiros momentos do novo ano exibindo toda a sua beleza. Ela aproveitou para renovar as energias em um banho de cachoeira.

Em vídeo publicado em seu perfil oficial do Instagram, a atriz apostou em um maiô coladíssimo e exibiu um corpo impressionante e mostrou otimismo. "2024: que seja leve e feliz", desejou ela que foi muito elogiada pelos fãs e seguidores, inclusive amigas famosas.

Muitos deixaram mensagens com elogios. "Que linda você", escreveu a também atriz Isabelle Drummond. "Que seja leve, feliz, próspero, produtivo, e que a gente se veja de novo, e de novo e sempre. Lindo ano, Gabi", escreveu outra amiga. "Você está deslumbrante", comentou uma fã.