Discreta e deslumbrante, Gabriela Duarte exibe corpaço em banho de cachoeira

Gabriela Duarte exibe corpaço em banho de cachoeira; atriz apostou em maiô cavado e mostrou uma beleza impressionante

A atriz Gabriela Duarte começou 2024 com o pé direito. Nas redes sociais, a estrela compartilhou vários cliques dos primeiros momentos do novo ano exibindo toda a sua beleza. Ela aproveitou para renovar as energias em um banho de cachoeira.

Com um maiô coladíssimo, a artista exibiu um corpo impressionante e mostrou otimismo. "2024: que seja leve e feliz", desejou ela que foi muito elogiada pelos fãs e seguidores, inclusive amigas famosas.

Muitos deixaram mensagens com elogios. "Que linda você", escreveu a também atriz Isabelle Drummond. "Que seja leve, feliz, próspero, produtivo, e que a gente se veja de novo, e de novo e sempre. Lindo ano, Gabi", escreveu outra amiga. "Você está deslumbrante", comentou uma fã.

Gabriela Duarte virou o ano solteira. Há exatamente dois anos, ela pegou os seguidores de surpresa ao revelar o fim do casamento de quase duas décadas com o fotógrafo Jairo Goldfuss. "Essa parceria é tanta que entendemos juntos que encerrar o nosso casamento seria a melhor decisão pro momento. E assim nos separamos. Mas a família que construímos não. Ela seguirá firme até o fim de nossas vidas", declarou ela na época.

Susto em Israel

A atriz Gabriela Duarte passou por um susto ao lado da filha mais velha, Manuela, de 17 anos. É que as duas estavam em Israel quando o conflito com os palestinos começaram. Após deixar o país às pressas, ela surgiu sorridente em seu lar, segurando seu cachorrinho. A famosa apareceu comemorando o momento após ter um susto em Israel.

A herdeira de Regina Duarte compartilhou alguns registros que conseguiu fazer no país que está em guerra antes dos ataques começarem e fez desabafo ao surgir em um bunker no hotel. A estrela se apegou à fé.