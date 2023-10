Gabriela Duarte deixa Israel com os filhos: ''Conseguimos sair''

Após um dia em Israel, Gabriela Duarte consegue deixar o país com os filhos e detalha momentos tensos

A atriz Gabriela Duarte estava em Israel com os dois filhos, Manuela (17) e Frederico (11), antes de iniciarem os ataques. Após curtir um dia no local, ela precisou deixar o país às pressas e contou como foi terrorizante vivenciar a guerra de perto.

Em sua rede social, a herdeira de Regina Duarte compartilhou alguns registros que conseguiram fazer enquanto passaram por lá e até revelou como foi o momento que ficaram em uma parte de baixo do hotel quando começaram os ataques. Ela desabafou dizendo que estava tudo lindo e que nem imaginava o que estava por vir.

"Estes são registros do 1º dia em Telaviv, Israel. Isso mesmo. 1 dia antes dos conflitos começarem, andamos pelas ruas, fomos até a praia ver o pôr do sol, tudo perfeito. Ninguém jamais poderia imaginar o que viria a seguir. No dia seguinte, as 6:30 da manhã, soou o alarme. Olhei pela janela e vi fumaça ao longe. Descemos pro lobby do hotel e começamos a entender tudo. A partir daí, foi o dia inteiro de alarmes e descidas pro bunker", contou.

Gabriela Duarte falou como deixaram o local e foram para Praga. "No dia seguinte, com muita sorte, fé e persistência, conseguimos sair de Israel, vindo pra Praga, onde estamos agora em segurança. Ainda estamos tentando entender e digerir tudo isso. Estar tão próximo a um conflito como esse é complicadíssimo. Peço a Deus por quem está lá, Peço a Deus que proteja Israel e a todas as vítimas dessa guerra absurda. Muito, muito obrigada por todas as mensagens de carinho e preocupação. Estamos bem", acalmou a todos.

Em seus stories, a famosa deu mais detalhes do ocorrido e disse que a viagem com os filhos estava planejada há algum tempo e tinha como objetivo aproximá-los das suas origens. Isso porque seu ex-marido, Jairo Goldflus, é judeu.

GABRIELA DUARTE ASSUME NAMORO

A atriz Gabriela Duarte está apaixonada! No último final de semana, a atriz, que tem 49 anos, assumiu o namoro com o empresário Fernando Frewka, que tem 55 anos. Saiba mais sobre o novo eleito da atriz:

Segundo o Jornal Extra, Fernando Frewka é empresário, atleta e educador físico . Ele é sócio-proprietário de uma empresa que constrói pistas de skate e ele é um grande incentivador do skate no Brasil.

Inclusive, Frewka é amigo do irmão de Gabriela Duarte, o diretor João Gomez. Há alguns anos, o empresário construiu a pista de skate para os filhos de João na casa dele.