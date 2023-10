O que aconteceu com Gabriela Duarte? Atriz foi surpreendida com guerra em Israel

Gabriela Duarte estava em viagem de férias por Israel quando foi surpreendida pela guerra travada entre Israel e Palestina

A atriz Gabriela Duarte (49) passou por um verdadeiro sufoco durante sua viagem a Israel. Neste último final de semana, a região sofreu um ataque do grupo islâmico Hamas, causando um verdadeiro caos entre moradores locais e turistas.

Através de seu perfil do Instagram, Gabriela revelou detalhes do que acabou acontecendo e garantiu que ela e os filhos Manuela (17) e Frederico (11), estavam bem. Eles se salvaram pegando um voo para Praga, na República Tcheca

“Chegamos! Todos bem e em segurança. Muito obrigada a todos vocês que torceram por nós! Deu tudo certo. Amanhecendo por aqui, logo mais dou notícias”, escreveu Gabriela, tranquilizando os admiradores.

Pouco antes ela havia compartilhado um vídeo contando o que presenciou durante o momento em que estava no país. Ela revelou que precisou se abrigar em um bunker, para se proteger da guerra. A atriz também detalhou que chegou a ouvir um barulho de bomba muito próximo.

"Estou aqui desde sexta-feira, mal cheguei e no dia seguinte, às 6 horas da manhã, começou a acontecer tudo que vocês estão vendo. Embora eu esteja em Tel Aviv, que não é tão o foco no momento, o primeiro míssil eu consegui ouvir do hotel em que estou, às 6h30 da manhã. Então, é complicado. Preciso sair de Israel", disse.

Ainda durante o bate-papo com os fãs, Gabriela disse que a viagem com os filhos estava planejada há algum tempo e tinha como objetivo aproximá-los das suas origens. Isso porque seu ex-marido, Jairo Goldflus, é judeu.

GABRIELA DUARTE ASSUME NAMORO

A atriz Gabriela Duarte está apaixonada! No último final de semana, a atriz, que tem 49 anos, assumiu o namoro com o empresário Fernando Frewka, que tem 55 anos. Saiba mais sobre o novo eleito da atriz:

De acordo com o Jornal Extra, Fernando Frewka é empresário, atleta e educador físico. Ele é sócio-proprietário de uma empresa que constrói pistas de skate e ele é um grande incentivador do skate no Brasil.

Inclusive, Frewka é amigo do irmão de Gabriela Duarte, o diretor João Gomez. Há alguns anos, o empresário construiu a pista de skate para os filhos de João na casa dele.