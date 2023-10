Quem é o novo namorado da atriz Gabriela Duarte?

Gabriela Duarte apresentou seu novo namorado para os fãs no último final de semana. Saiba quem é

A atriz Gabriela Duarte está apaixonada! No último final de semana, a atriz, que tem 49 anos, assumiu o namoro com o empresário Fernando Frewka, que tem 55 anos. Saiba mais sobre o novo eleito da atriz:

De acordo com o Jornal Extra, Fernando Frewka é empresário, atleta e educador físico. Ele é sócio-proprietário de uma empresa que constrói pistas de skate e ele é um grande incentivador do skate no Brasil.

Inclusive, Frewka é amigo do irmão de Gabriela Duarte, o diretor João Gomez. Há alguns anos, o empresário construiu a pista de skate para os filhos de João na casa dele.

View this post on Instagram A post shared by gabriela duarte (@gabidu)

Como Gabriela Duarte assumiu o novo namoro?

A atriz Gabriela Duarte assumiu o novo namoro no último final de semana ao postar um vídeo para homenagear seu novo namorado, Fernando Frewka. Ele completou mais um ano de vida e ela exibiu fotos e vídeos ao lado do amado durante viagem para um lugar frio. Na legenda, ela disse: “Viva você! Te amo”.

Quando foi a separação de Gabriela Duarte do ex-marido?

Gabriela Duarte estava solteira desde o fim do casamento de 19 anos com o fotógrafo Jairo Goldfuss. Os dois anunciaram a separação em janeiro de 2020 com um post nas redes sociais. Juntos, eles tiveram dois filhos, Manuela, de 17 anos, e Frederico, de 11 anos.

Gabriela Duarte mostra fotos com a mãe

A atriz Gabriela Duarte comemorou o Dia das Mães ao lado da atriz Regina Duarte. Mãe e filha curtiram um almoço especial e aproveitaram para atualizar as fotos juntas. Tanto que a filha compartilhou um álbum repleto de fotos inéditas com a mãe.

Nas imagens, as duas apareceram sentadas em um restaurante enquanto trocaram carinhos e olhares acolhedores. “Feliz Dia das Mães”, comentou ela na legenda.

Nos comentários do post, os fãs se derreteram em elogios para as duas. “Máximo respeito por sua mãe, Gabi”, disse um seguidor. “Sou apaixonado nessas duas”, declarou outro. “Duas lindas e maravilhosas”, contou mais um.