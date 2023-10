Gabriela Duarte assume novo namorado ao fazer homenagem de aniversário; saiba quem é

A atriz Gabriela Duarte postou nas redes sociais um vídeo com vários momentos ao lado do novo namorado

Gabriela Duarte, de 49 anos, surpreendeu os seguidores neste sábado, 7, ao assumir seu novo relacionamento. A atriz usou as redes sociais para comemorar o aniversário do namorado, o atleta e empresário Fernando Frewka.

No vídeo postado no feed do Instagram, ao som da música A Thousand Years, de Christina Perri, o casal aparece em clima de romance durante alguns momentos especiais, e na legenda a artista se declarou. "Viva você. Te amo", escreveu a filha da atriz Regina Duarte.

Os fãs celebraram o novo casal e deixaram mensagens de felicitações para Fernando. "Casal lindo", disse uma seguidora. "Viva! Só o melhor pra ele!", escreveu outra. "Parabéns! Felicidades! Muita saúde e amor pra vocês", falou uma fã. "Amados, feliz aniversário, Frewka. Saúde e amor", desejou Talita Younan, cunhada de Gabriela.

Fernando é educador físico, empresário e atleta. Ele é sócio-proprietário de uma empresa especializada no design e construção de pistas de skate, além disso, é articulador e fomentador do skate no Brasil. Discreto, Frewka mantém um perfil fechado nas redes sociais.

Vale lembrar que Gabriela não assumia nenhum relacionamento desde o término de seu casamento de 19 anos com o fotógrafo Jairo Goldfuss, em janeiro de 2022, com quem tem dois filhos, Manuela Goldfuss e Frederico Goldfuss. "Essa é a minha família. Vocês já sabem. Família pra mim é sinônimo de parceria, amor, cuidado… isso nós temos bastante aqui. E vamos ter pra sempre. Eu e Jairo vivemos 19 anos juntos. 19 anos de muita troca, amor, tretas, dois filhos, viagens, planos, mudanças de planos e muita, muita, muita parceria. Essa parceria é tanta que entendemos juntos que encerrar o nosso casamento seria a melhor decisão pro momento. E assim nos separamos. Mas a família que construímos não. Ela seguirá firme até o fim de nossas vidas", disse a atriz na época.

Confira a publicação:

Aniversário da filha

Em agosto, Manuela Goldfuss, filha mais velha de Gabriela Duarte, completou 17 anos de vida, e a artista fez questão de celebrar na internet. A atriz compartilhou uma sequência de cliques inéditos da primogênita, e também uma foto de quando estava grávida, e deixou uma bela mensagem.

"Hoje é o dia da minha leonina com ascendente em leão. Meu combo favorito de ternura com personalidade 2.0!!! Minha tempestade perfeita: eu te amo infinito, e como todos os dias da minha vida, te desejo saúde e muito amor acima de tudo! Feliz 17", declarou a mamãe coruja na legenda. Veja a publicação!