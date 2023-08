Gabriela Duarte comemora aniversário da filha e semelhança chama atenção: "Sua cara"

Nas redes sociais, atriz Gabriela Duarte postou cliques raros e comemorou o aniversário de 17 anos da filha mais velha, Manuela

Gabriela Duarte usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha mais velha. Nesta sexta-feira, 18, Manuela Goldfuss completou 17 anos de vida, e a artista fez questão de celebrar na internet.

No feed do Instagram, a atriz, que encerrou seu contrato com a Globo após 35 anos, compartilhou uma sequência de cliques inéditos da primogênita, além disso, ela recordou uma foto de quando estava grávida e outras das duas juntas, e deixou uma bela mensagem.

"Hoje é o dia da minha leonina com ascendente em leão. Meu combo favorito de ternura com personalidade 2.0!!! Minha tempestade perfeita: eu te amo infinito, e como todos os dias da minha vida, te desejo saúde e muito amor acima de tudo! Feliz 17", declarou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs parabenizaram Manuela e também falaram sobre a semelhança entre mãe e filha. "Linda! Tua cara na versão loira de olhos verdes", disse uma seguidora. "Viva a Manu! Muita saúde e alegrias sempre!! Mil beijo", desejou outra. "Que lindeza!!! Felicidades pra sua Manu", escreveu uma fã. "Que linda, igual a mãe!", falou mais uma. "Sua cara", comentou uma admiradora.

Vale lembrar que Gabriela também é mãe de Frederico, que está com 11 anos. Os dois são fruto de seu relacionamento com o fotógrafo Jairo Goldfuss. Em janeiro do ano passado, a atriz postou fotos ao lado da família nas redes sociais e anunciou o fim de seu casamento. "Essa é a minha família. Vocês já sabem. Família pra mim é sinônimo de parceria, amor, cuidado… isso nós temos bastante aqui. E vamos ter pra sempre. Eu e Jairo vivemos 19 anos juntos. 19 anos de muita troca, amor, tretas, dois filhos, viagens, planos, mudanças de planos e muita, muita, muita parceria. Essa parceria é tanta que entendemos juntos que encerrar o nosso casamento seria a melhor decisão pro momento. E assim nos separamos. Mas a família que construímos não. Ela seguirá firme até o fim de nossas vidas", escreveu.

Homenagem para o pai

A atriz Gabriela Duarte curtiu o último final de semana na companhia do seu pai, Marcos Flávio Cunha Franco. Filha da atriz Regina Duarte, ela fez uma homenagem especial do Dia dos Pais ao posar com o pai em uma foto rara deles nas redes sociais. Na imagem, os dois apareceram de rosto colados. "Amorzão. Feliz dia a todos os pais, biológicos ou não. Ser pai é amar, educar e proteger", disse ela na legenda. Confira a foto!