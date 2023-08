Gabriela Duarte exibe foto inédita com seu pai em data especial

Filha da atriz Regina Duarte, Gabriela Duarte posa de rosto colado com seu pai em foto rara

A atriz Gabriela Duarte curtiu o último final de semana na companhia do seu pai, Marcos Flávio Cunha Franco. Filha da atriz Regina Duarte, ela fez uma homenagem especial do Dia dos Pais ao posar com o pai em uma foto rara deles nas redes sociais.

Na imagem, os dois apareceram de rosto colados. “Amorzão. Feliz dia a todos os pais, biológicos ou não. Ser pai é amar, educar e proteger”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Regina Duarte e Marcos Flávio tiveram dois filhos juntos: Gabriela e André. Ele não faz parte do meio artístico e quase não é visto em público com a herdeira famosa.

Recentemente, a atriz falou sobre o papel do pai em sua carreira de atriz. “Meu pai conseguiu retardar meu início na profissão. Eu, com 8 anos, queria ser atriz e ele vetou. Hoje agradeço, foi importante não ter começado aos 8, e sim aos 15. Fez toda a diferença. Estudei, vivi minha adolescência. Aí comecei a ter responsabilidades, estava consciente, tinha certeza do que eu queria”, disse ao jornal Estadão.

Gabriela Duarte mostra fotos com a mãe

A atriz Gabriela Duarte comemorou o Dia das Mães ao lado da atriz Regina Duarte. Mãe e filha curtiram um almoço especial e aproveitaram para atualizar as fotos juntas. Tanto que a filha compartilhou um álbum repleto de fotos inéditas com a mãe.

Nas imagens, as duas apareceram sentadas em um restaurante enquanto trocaram carinhos e olhares acolhedores. “Feliz Dia das Mães”, comentou ela na legenda.

Nos comentários do post, os fãs se derreteram em elogios para as duas. “Máximo respeito por sua mãe, Gabi”, disse um seguidor. “Sou apaixonado nessas duas”, declarou outro. “Duas lindas e maravilhosas”, contou mais um.