Gabriela Duarte exibe detalhe da reforma do seu apartamento

Gabriela Duarte revela que reformou todo o apartamento onde mora há 16 anos

A atriz Gabriela Duarte contou que reformou o seu apartamento em São Paulo. Ela mora no local há 16 anos com a família e decidiu repaginar todo o espaço. A obra demorou cerca de seis meses e já está na fase de finalização.

Nas redes sociais, ela mostrou vídeos de quando foi visitar a obra antes de colocarem os acabamentos e surpreendeu pelo tamanho do espaço, já que o apartamento é grande e espaçoso. “Eu estou fazendo uma reforma no apartamento onde moro há 16 anos”, disse ela.

E completou: "Foram 6 meses de reforma! Quem já viveu sabe a montanha russa de emoções que é! Mas tá no finalzinho, e eu estou tão feliz".

A atriz mora no local com seus dois filhos, Manuela, de 16 anos, e Frederico, de 11 anos, desde que se separou do ex-marido, o fotógrafo Jairo Goldflus, em janeiro de 2022. Os dois ficaram juntos por 19 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gabriela duarte (@gabidu)

Gabriela Duarte mostra fotos com a mãe

A atriz Gabriela Duarte comemorou o Dia das Mães ao lado da atriz Regina Duarte. Mãe e filha curtiram um almoço especial e aproveitaram para atualizar as fotos juntas. Tanto que a filha compartilhou um álbum repleto de fotos inéditas com a mãe.

Nas imagens, as duas apareceram sentadas em um restaurante enquanto trocaram carinhos e olhares acolhedores. “Feliz Dia das Mães”, comentou ela na legenda.

Nos comentários do post, os fãs se derreteram em elogios para as duas. “Máximo respeito por sua mãe, Gabi”, disse um seguidor. “Sou apaixonado nessas duas”, declarou outro. “Duas lindas e maravilhosas”, contou mais um.