Campeão do BBB 24, Davi grava ‘Domingão com Huck’ ao lado da família

Cumprindo a agenda pós-BBB 24, Davi Brito esteve ao lado da família durante gravação do 'Domingão com Huck', na TV Globo; confira

Após uma participação marcante no 'Altas Horas' - quando confirmou o fim de seu relacionamento com Mani Reggo - Davi Brito esteve em mais uma gravação na TV Globo. O campeão do BBB 24 estará no 'Domingão com Huck', que promete ser repleto de emoções e vai ao ar no próximo domingo, 28.

Por meio dos stories em seu perfil oficial no Instagram, o ex-brother compartilhou um registro na companhia do apresentador da atração, Luciano Huck. "Obrigado pelo carinho", legendou ele. "Olha o campeão no Domingão. Seja muito bem-vindo, Davi!", respondeu Luciano.

A gravação ocorreu nos Estúdios Globo na última quarta-feira, 24, e o baiano não compareceu sozinho. Ele esteve ao lado da mãe, Elisângela, e a irmã, Raquel Brito, ao longo do programa. O trio optou por trajes elegantes para a ocasião. Enquanto Davi vestia um terno azul, Elisângela escolheu um vestido de gala que complementava a escolha do filho. Raquel, por sua vez, esteve em um vestido rosa.

Antes de subirem no palco, o ex-brother e sua família foram bem acolhidos. Livia Andrade, que estava nos estúdios, demonstrou apoio ao campeão do reality. A interação entre eles repercutiu entre os fãs de Davi nas redes sociais.

Em outro momento, ainda nos bastidores, o campeão da última edição do Big Brother Brasil surgiu dançando com sua mãe. Confira:

Davi reflete sobre sonhos em meio a separação e polêmicas

Nesta quinta-feira, 25, Davi Brito voltou às suas redes sociais para falar sobre as reviravoltas em sua vida desde que se consagrou como o campeão do Big Brother Brasil 24. Apesar de enfrentar controvérsias e o término de seu relacionamento com Mani Reggo, o ex-motorista de aplicativo, agora milionário, celebrou a realização de seus sonhos.

Em sua conta oficial no Instagram, Davi compartilhou um registro nos bastidores de uma gravação na Globo. Vestindo um terno azul e com um sorrisão de orelha a orelha em seu camarim, ele compartilhou uma reflexão na legenda como um conselhos aos seguidores: “Você é do tamanho dos seus sonhos!”, o campeão iniciou.

“Lute, persista, insista, corra atrás, passe algumas noites sem dormir direito, mas nunca desista de seus sonhos, acredite que é capaz, se olhe no espelho e diga pra você: você tem potencial! Ninguém além de você mesmo pode torná-lo real”, o baiano relembrou as dificuldades que enfrentou em seu passado, mas também comemorou as conquistas.

Nos comentários, Davi recebeu apoio após enfrentar críticas por anunciar o fim de seu relacionamento com a comerciante nos últimos dias: “Campeão do BBB e da vida!”, disse uma fã. “Seja feliz e pense em todos os passos. Parabéns pela sua vitória!”, elogiou mais uma. “Não se abale pelo ataques, Davi”, aconselhou mais um. “É isso Davi, siga seu caminho”, escreveu outro.