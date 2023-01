Inacreditável! Julia Roberts faz teste de DNA e descobre que não é uma 'Roberts"

A atriz Julia Roberts descobriu em programa de TV que seu DNA não pertence à família Roberts

Imagine fazer um teste de DNA e descobrir que o sobrenome que você sempre usou na verdade não é seu? Foi isso que aconteceu com Julia Roberts (55).

A atriz descobriu que, na verdade, não tem os genes da família que usa em seu sobrenome. Tudo começou quando a famosa participou do programa Finding Your Roots (Encontrando suas Raízes), atração na qual Henry Louis Gates Jr pesquisa a árvore genealógica dos famosos.

Durante a pesquisa, eles descobriram que, na verdade, o tataravô de Julia, Willis Roberts, morreu mais de uma década antes de seu bisavô nascer. Isso porque sua tataravó, Rhoda Suttle Roberts, teve um caso com outro homem após a morte do marido em 1964.

No programa, Julia brincou: "Espera... mas eu não sou um Roberts?", declarou incrédula.

O apresentador ainda disse que conforme os bancos de dados públicos, a atriz é ligada a um homem chamado Henry McDonald Mitchell Jr, que viveu o suposto caso com sua tataravó e tinha uma família de seis filhos.

"Por um lado, verdadeiramente minha mente está explodindo, e é fascinante. Por outro lado, há uma parte de mim que, quando estou mais calma, ainda consegue abraçar a ideia de que minha família é minha família. E eu prefiro o nome Roberts! Esta foi uma reviravolta muito inesperada", avaliou a atriz

Segundo o apresentador, Mitchell Jr desapareceu no final do século XIX. Porém, pode-se rastrear os ancestrais recém-descobertos dele e de Roberts até a Virgínia colonial do século XVIII.

Outro famoso que participou do programa foi Edward Norton: o ator também teve suas raízes desvendadas e neste meio tempo descobrimos que Julia tem um DNA muito semelhante ao de Norton, portanto os dois deveriam ter um ancestral em comum. Os dois atores riram sobre o parentesco e Norton brincou: "Como é que eu não ganhei os dentes e o sorriso?", brincou.