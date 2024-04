Rachel Sheherazade choca ao relembrar foto grávida: 'Outra pessoa'

Mudou muito? Rachel Sheherazade choca ao mostrar fotos de sua primeira gestação; apresentadora intrigou com sua aparência da época

A apresentadora Rachel Sheherazade impressionou ao resgatar fotos de sua primeira gestação. Em clima de tbt na rede social nesta quinta-feira, 25, a jornalista compartilhou os registros de quando estava esperando sua primogênita Clara.

Usando um look azul e maquiagem combinando com a roupa, a comunicadora, que está no comando de A Grande Conquista, da Record TV, surpreendeu com sua mudança de aparência. Afinal, a famosa sempre dá o que falar com isso já que tem 50 anos e muitos dão bem menos que isso.

"Minha primeira gravidez", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas se mostraram admirados com os cliques especiais. "O mais chocante é que tu tinha uns 32 anos ali e parecia ter 20", opinaram. "Mulher, como você era diferente", exclamaram. "Outra pessoa", escreveram outros.

Vale lembrar que os filhos de Rachel, Clara e Gabriel, são frutos do casamento dela com o corretor de imóveis Rodrigo Porto. Enquanto estava em A Fazenda, a jornalista chegou a contar que seus filhos são seus grandes amores. “É minha fraqueza emocional estar longe deles, de estar longe de quem me deixa em pé. Eu não posso depender emocionalmente dos meus filhos, mas eu dependo”, contou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rachel Sheherazade (@rachelsherazade)

Rachel Sheherazade desabafa sobre longo período de desemprego

A jornalista Rachel Sheherazade desabafou sobre o período difícil que viveu. É que ela ficou fora do ar por quase três anos após ser demitida pelo SBT. Embora tenha tentado outros trabalhos, ela passou a ouvir muitas negativas.