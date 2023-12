Rachel Sheherazade desabafa sobre longo período de desemprego: "Triste"

Rachel Sheherazade desabafa sobre longo período de desemprego; ela ficou quase 3 anos fora da televisão sem novas oportunidades de trabalho

A jornalista Rachel Sheherazade desabafou sobre o período difícil que viveu. É que ela ficou fora do ar por quase três anos após ser demitida pelo SBT. Embora tenha tentado outros trabalhos, ela passou a ouvir muitas negativas.

"Eu tentei outros projetos, em outras áreas, e não vingaram. E eu queria muito continuar na televisão, que é a minha grande paixão. E não consegui. Eu estava triste por isso. Queria fazer muitas coisas na televisão. Era uma aposentadoria muito prematura", disse ela em entrevista ao O Programa de Todos os Programas.

A jornalista contou que pensou em deixar São Paulo e voltar para a Paraíba, já que os gastos não compensavam. "Mas São Paulo é um estado muito caro, onde a gente paga muito para viver. E sem emprego, e eu continuo sem emprego, né? Eu vi que não ia dar mais para me manter em São Paulo. Então, eu disse 'vamos voltar, não é vergonha nenhuma ter que voltar para a minha cidade', onde o custo de vida é menor. Os meus filhos choraram", prosseguiu.

Rachel Sheherazade então lembrou o convite que recebeu para participar de A Fazenda. "Foi aí que surgiu o convite da Record. Eu pensei: 'Vai ser a minha última cartada. Eu não estou pensando em voltar para João Pessoa?! Quer saber? Eu vou'", concluiu.

Apresentadora apareceu com a família

O filho de Rachel Sheherazade, Gabriel, fez aniversário e ganhou uma declaração especial da mãe na rede social. Nesta terça-feira, 05, a ex-A Fazenda 15 postou os registros raros com seu herdeiro e falou sobre a importância dele em sua vida. Nos registros, a ex-jornalista do SBT surgiu agarradinha com o garoto, de 16 anos, e encantou ao exibir como celebraram a data especial com bolo personalizado e ao lado de pessoas queridas, como a mãe de Rachel e sua outra filha, Clara, de 17 anos.

"Hoje, comemoramos mais um ano de vida do meu filho - anjo na minha existência, amor do meu coração, o sonho mais lindo que eu realizei. Meu Leleu, eu quero estar sempre perto de você", escreveu ela na legenda.