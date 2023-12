Filho de Rachel Sheherazade faz aniversário e apresentadora comemora

Momento em família! Filho de Rachel Sheherazade surge em fotos com a apresentadora e recebe homenagem de aniversário; veja os cliques

O filho de Rachel Sheherazade, Gabriel, fez aniversário e ganhou uma declaração especial da mãe na rede social. Nesta terça-feira, 05, a ex-A Fazenda 15 postou os registros raros com seu herdeiro e falou sobre a importância dele em sua vida.

Nos registros, a ex-jornalista do SBT surgiu agarradinha com o garoto, de 16 anos, e encantou ao exibir como celebraram a data especial com bolo personalizado e ao lado de pessoas queridas, como a mãe de Rachel e sua outra filha, Clara, de 17 anos.

"Hoje, comemoramos mais um ano de vida do meu filho - anjo na minha existência, amor do meu coração, o sonho mais lindo que eu realizei. Meu Leleu, eu quero estar sempre perto de você", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que os filhos de Rachel são frutos do casamento dela com o corretor de imóveis Rodrigo Porto. Enquanto estava em A Fazenda, a jornalista chegou a contar que seus filhos são seus grandes amores. “É minha fraqueza emocional estar longe deles, de estar longe de quem me deixa em pé. Eu não posso depender emocionalmente dos meus filhos, mas eu dependo”, contou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rachel Sheherazade (@rachelsherazade)

Equipe de Rachel Sheherazade fala sobre a expulsão

A equipe da jornalista Rachel Sheherazade falou pela primeira vez sobre a notícia de que ela foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV. Por meio de um comunicado nos stories do Instagram na tarde desta quinta-feira, 19, a equipe dela confirmou que a comunicadora deixou o programa.

"A produção da Rede Record acabou de informar que Rachel infelizmente foi expulsa da Fazenda 15. Ainda não temos maiores informações e assim que soubermos de tudo manteremos vocês informados”, escreveram.

A saída de Rachel foi comunicada pela produção de A Fazenda 15 por meio de um comunicado para os participantes da sede. Um aviso foi exibido na TV da sala de estar logo após a jornalista ter saído para falar com a produção. Na mensagem, eles informaram que ela descumpriu uma regra do programa e foi expulsa. Com isso, a roça da semana foi cancelada.

“Atenção, peões: Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada conta a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet”, informaram.