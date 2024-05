Ex-assessora de Ana Hickmann se pronuncia sobre rumores

Ex-assessora de Ana Hickmann, Cláudia Helena dos Santos se pronunciou sobre acusações envolvendo o passado do trabalho delas

Ex-assessora de Ana Hickmann, Cláudia Helena dos Santos se pronunciou sobre as acusações envolvendo a época em que trabalharam juntas. Ela foi envolvida nos rumores de que teriam acontecido falsificações de assinaturas. Agora, ela falou sobre o assunto em entrevista com o jornalista Ricardo Feltrin no YouTube.

"Isso me indignou muito. Eu nunca assinei nada. Qual interesse eu teria de assinar um contrato em nome da Ana, para o dinheiro ir para empresa e conta da Ana? Que benefício eu tenho com isso? Nenhum!", disse ela.

E completou: "Eles têm todo meu sigilo bancário, e não encontraram nenhum centavo. Porque não existe, eu nunca desviei nada e nunca roubei nada. Eu não acordava para roubar, eu acordava para servir a Ana. Eu servi por esses 18 anos. Eu fui mandada embora por telefone".

Por fim, ela falou sobre a relação delas. "A gente tinha uma relação amigável. Era uma amizade com subordinação, eu sempre soube o meu lugar. Eu não falava ‘não’ para a Ana", afirmou.

Ana Hickmann fez desabafo sobre pressão estética

A apresentadora Ana Hickmann desabafou nas redes sociais ao ver comentários sobre o seu corpo. Nos últimos dias, os fãs e jornalistas começaram a questionar as novas curvas do corpo dela e até levantaram rumores sobre uma suposta gravidez. Porém, ela negou que esteja grávida. Com isso, a estrela fez um desabafo sobre a pressão estética para estar sempre magra.

Em um post no Instagram, ela contou que sempre precisou manter um peso certo porque era modelo, mas decidiu ter mais liberdade física. "Durante a minha carreira de modelo, eu tive que manter um padrão de peso e medidas. Depois, isso já não era necessário. O que importava era a minha saúde, mas eu continuei sendo pressionada e cobrada em relação ao meu corpo. Agora que eu achei que finalmente teria a liberdade de viver a minha vida, buscar saúde e plenitude, esbarro com comentários e títulos como esses do vídeo: “Será que ela está grávida?”, “Nossa, como ela engordou”, “Está caidinha”", disse ela.

E completou: "Isso tudo é muito ruim. Não tenho a liberdade de estar como eu quero, porque eu me permiti estar assim. Preciso justificar e ler as pessoas falando de algo que não deveria ser assunto público. Muitas mulheres sofrem diariamente com essa cobrança. Se privam de vestir o que querem, de irem à praia, de serem elas mesmas. Isso tem que acabar. RESPEITEM NOSSO CORPOS. RESPEITEM AS MULHERES!!!!".