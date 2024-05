Ator de 'Seinfeld' revela que cirurgia o salvou após diagnóstico de câncer

Conhecido por sua participação na série de sucesso 'Seinfeld', o ator norte-americano Michael Richards falou sobre sua luta contra o câncer

O ator, roteirista e dublador norte-americano Michael Richards, famoso por interpretar o personagem Cosmo Kramer da série de humor 'Seinfeld' (1989-1998), revelou em entrevista ao site People que enfrentou um grande problema de saúde em 2018. Prestes a completar 75 anos, o artista contou que foi diagnosticado com câncer de próstata em estágio 1.

De acordo com o famoso, uma cirurgia realizada logo após a biópsia revelar a gravidade da doença salvou sua vida. O relato de sua vida pessoal será abordado no livro 'Entradas e Saídas', sua nova obra com previsão de lançamento ainda este ano.

"Pensei, bem, esta é a minha hora. Estou pronto para ir", disse ele à People ao recordar o momento em que recebeu a notícia. "Mas então meu filho veio à mente alguns segundos depois e eu me ouvi dizendo: 'Tenho um filho de 9 anos e gostaria de estar por perto para apoiá-lo. Existe alguma maneira de eu conseguir um pouco mais de vida?", declarou.

Michael Richards, então, explicou que o procedimento cirúrgico para a retirada total da próstata precisou ser feito imediatamente. "Tinha que ser contido rapidamente. Tive que fazer a cirurgia completa. Se não tivesse feito isso, provavelmente estaria morto em cerca de oito meses", contou o ator.

Sitcom de grande sucesso dos anos 1990, além de Richards, 'Seinfeld', exibida na NBC, foi estrelada por Jerry Seinfeld, um dos criadores da série, Jason Alexander e Julia Louis-Dreyfus.

