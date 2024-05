Amaury Lorenzo se pronuncia sobre boato de retorno com ex-namorado

Procurado pela CARAS Brasil, Amaury Lorenzo falou sobre os boatos envolvendo uma possível recaída e retorno do relacionamento com o diretor Sergio Lobato

O ator Amaury Lorenzo falou pela primeira vez sobre as especulações envolvendo o retorno de seu relacionamento com o diretor e produtor Sergio Lobato. Procurado pela CARAS Brasil, o artista afirmou que tudo não passa de fake news e garantiu que está focado em sua carreira profissional.

"São muitas fake news, infelizmente. Eu tô focado no trabalho, nessa novela linda que vem ai", disparou Amaury, que depois de participar do Dança dos Famosos, atuará como protagonista da próxima novela da TV Globo, com título provisório de Mão Dupla.

O boato começou a circular após o jornal Extra compartilhar que o artista estaria vivendo uma "lua de mel" com o ex-namorado em Minas Gerais, estado onde nasceu. O casal estaria passando uma temporada viajando por cidades históricas da região como Tiradentes, Mariana e Ouro Preto.

Ainda segundo a publicação, Sergio Lobato acabou entregando que o romance estava acontecendo após postar alguns registros no mesmo local em que Amaury esteve. Apesar de não posarem juntos, o diretor compartilhou fotos em uma igreja histórica, assim como o ator.

Leia também: Amaury Lorenzo se despede da barba volumosa do personagem Ramiro

O fim do relacionamento de Sergio Lobato e Amaury Lorenzo tornou-se público no início do ano, ainda enquanto o artista estava no ar com Terra e Paixão. Na época, o ex-casal sofreu com especulações de traição, o que logo foi desmentido.

"Não posso compactuar com todas as especulações que têm circulado. Amaury Lorenzo sempre foi independente financeiramente. Além disso, ele é generoso, confiável e fiel”, disse Sérgio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amaury Lorenzo (@amaurylorenzo)

ATOR EXPLICOU MANIA DE PERSONAGEM EM TERRA E PAIXÃO

Um dos grandes destaques da novela Terra e Paixão, Amaury Lorenzo esteve no palco do programa Encontro com Patrícia Poeta e explicou uma mania do seu personagem que os telespectadores já perceberam. Segundo o ator, faz parte de um traço de reafirmar a masculinidade do personagem Ramiro.

“As pessoas me perguntam: 'por que você levanta tanto a calça?' Parece que vai cair tudo aquilo. É um trejeito dos homens do interior. É uma coisa de masculinidade. E a gente pensa também no andar do Ramiro, o jeito que ele coça a barba... Isso veio tudo da minha experiência de dança”, disse ele, que é dançarino profissional e começou a fazer aulas de dança ainda na infância.