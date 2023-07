Por que o Ramiro puxa a calça em Terra e Paixão? Ator explica a mania do personagem

Intérprete do Ramiro na novela Terra e Paixão, Amaury Lorenzo revela como surgiu a mania do personagem de ficar puxando a calça para cima

O ator Amaury Lorenzo é um dos grandes destaques da novela Terra e Paixão, trama das 9 da Globo, ao interpretar o capataz Ramiro, que tem cenas divertidas com Kelvin (Diego Martins). Nesta terça-feira, 25, ele esteve no palco do programa Encontro com Patrícia Poeta e explicou uma mania do seu personagem que os telespectadores já perceberam.

Em várias cenas, Ramiro aparece puxando a calça para cima e o gestou cama a atenção do público. Assim, ele decidiu explicar como isso surgiu em sua composição do personagem.

“As pessoas me perguntam: 'por que você levanta tanto a calça?' Parece que vai cair tudo aquilo. É um trejeito dos homens do interior. É uma coisa de masculinidade. E a gente pensa também no andar do Ramiro, o jeito que ele coça a barba... Isso veio tudo da minha experiência de dança”, disse ele, que é dançarino profissional e começou a fazer aulas de dança ainda na infância.

Há pouco tempo, o ator Amaury Lorenzo contou sobre a alegria de ver o sucesso do seu personagem na TV. "A minha vida virou de cabeça para baixo desde o início da novela, mas no bom sentido. Estou achando maravilhoso. As pessoas me mandam mensagens carinhosas, muitos nudes e convites para aniversários, casamentos e até batizado. Eu fico numa saia justa, porque penso que o Ramiro é um assassino. Tudo bem que ele é um brasileiro. Ele não mata por matar. Ele cumpre as ordens do patrão porque tem que colocar comida na mesa (risos)", disse ele na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Amaury Lorenzo exibe boa forma na internet

O ator Amaury Lorenzo, que está brilhando como o peão Ramiro da novela Terra e Paixão, incendiou as redes sociais ao publicar um clique usando uma sunga minúscula na frente do espelho.

Grande revelação da novela das nove, o galã apareceu no clique ousado exibindo seu corpo musculoso e definido. Ele ainda fez uma carão e exibiu um par de coxas definidas na foto que gerou uma verdadeira comoção.

"Meia-noite", escreveu ele na legenda da foto. Imediatamente, seguidores deixaram muitas mensagens para o ator elogiando seu corpo definido e a fartura que Amaury Lorenzo exibe no clique ousado publicado pelo bonitão.