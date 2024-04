Amaury Lorenzo se despede da barba volumosa do personagem Ramiro

Novo visual! Amaury Lorenzo faz mudança no visual e se despede da barba volumosa que usava desde a época da novela Terra e Paixão

O ator Amaury Lorenzo está com novo visual! Nesta semana, ele se despediu da barba volumosa que usava desde a época das gravações da novela Terra e Paixão, na qual interpretou o peão Ramiro. Agora, ele está com a barba curtinha e estilosa.

Nas redes sociais, ele mostrou um vídeo com o resultado da mudança e aprovou a transformação. “Hoje é o dia que vou tirar essa barrinha. Depois de mais de um ano com essa barba para fazer o Ramiro, hoje tirarei para um novo processo. Depois, com a cara lisa, espero que vocês curtam”, disse ele.

E completou: "Barba nova, visual novo. Parece que tenho uns 18 anos. Isso aqui é para um personagem novo e espero que vocês tenham gostado. Já não me vejo assim há quase dois anos por conta da novela. Agora estou vendo meu rostinho de novo. Espero que vocês tenham gostado da barbinha ralinha. Agora é assim".

Amaury Lorenzo explica mania do seu personagem

O ator Amaury Lorenzo é um dos grandes destaques da novela Terra e Paixão, trama das 9 da Globo, ao interpretar o capataz Ramiro, que tem cenas divertidas com Kelvin (Diego Martins). Ele esteve no palco do programa Encontro com Patrícia Poeta e explicou uma mania do seu personagem que os telespectadores já perceberam.

Em várias cenas, Ramiro aparece puxando a calça para cima e o gestou cama a atenção do público. Assim, ele decidiu explicar como isso surgiu em sua composição do personagem.

“As pessoas me perguntam: 'por que você levanta tanto a calça?' Parece que vai cair tudo aquilo. É um trejeito dos homens do interior. É uma coisa de masculinidade. E a gente pensa também no andar do Ramiro, o jeito que ele coça a barba... Isso veio tudo da minha experiência de dança”, disse ele, que é dançarino profissional e começou a fazer aulas de dança ainda na infância.