Alice Wegmann revela o que espera para o final de Carolina em Justiça 2

Os episódios finais de Justiça 2 serão lançados nesta quinta-feira, 23, e Alice Wegmann compartilha suas reflexões sobre o desfecho de Carolina

Alice Wegmann mexeu com as emoções do público interpretando Carolina em Justiça 2. Na série do Globoplay, a jovem é abusada por anos pelo tio, Jayme (Murilo Benício), e decide denunciá-lo. Os quatro episódios finais da série serão lançados nesta quinta-feira, 23, e atriz compartilha suas reflexões sobre o desfecho de sua personagem.

"Um caso como esse não tem reparação, é um trauma para sempre. A Carolina vai sempre carregar esse trauma, do início ao fim da vida. O que eu espero para ela nesse final é que ela consiga recuperar a felicidade dela, o prazer sexual dela, a vivacidade, o prazer de viver. Os traumas geralmente a gente não consegue esquecer, mas a gente consegue lidar com eles de uma forma melhor", disse ela ao portal O Globo.

Convite de Manuela Dias

Alice recorda que, ao receber o convite da autoraManuela Dias, já previu que seria algo especial, mas não tinha ideia do quão profundo e impactante o trabalho se revelaria. "Eu particularmente sou muito fã da série. A Manuela Dias tem um jeito de escrever muito especial e diferenciado. Quando ela me falou "estou escrevendo uma personagem para você", na hora eu gelei. Já imaginava que vinha coisa boa. Mas eu não sabia que ia ser um tema tão importante, tão pertinente e tratado dessa forma, na estrutura da família", lembrou.

E completou: "É muita responsabilidade contar uma história dessa, com atores tão grandiosos no elenco. A gente já tinha a referência da primeira temporada, muito bem executada, muito boa. E a gente queria também deixar o nosso legado de alguma forma no "Justiça 2". E eu acho que a gente conseguiu fazer isso de uma forma que realmente tocou as pessoas".

Assim como a maioria das mulheres, a própria Alice já foi vítima de assédio. "Todas nós já passamos por algum tipo de abuso, de assédio. Eu realmente nunca conheci uma mulher que não tenha sido assediada moralmente, sexualmente, sofrido qualquer tipo de violência. Então, sim, é uma história minha e é uma história de todas as mulheres do nosso país, infelizmente", lamentou.