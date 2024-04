Juliana Xavier exalta seu trabalho em Justiça 2: ‘Foi muito especial’

Intérprete da personagem Laura na série Justiça 2, a atriz Juliana Xavier relembra a preparação para o projeto e o clima nas gravações

A atriz Juliana Xavier só tem o comemorar ao ver o resultado do seu trabalho na série Justiça 2, que já está disponível no Globoplay. Na trama, ela interpreta Laura e teve uma preparação intensa para as gravações.

"Fizemos uma preparação intensa. Tive o apoio de uma equipe incrível de preparação. Fiz aulas de voz e corpo, estudo de texto, intenções. Tudo pra chegar num lugar real, humanizar a personagem e fazer com que o público se identifique e embarque na história", disse ela em entrevista para a CARAS Digital.

Inclusive, ela disse o que mais chamou a sua atenção para aceitar a nova personagem. "O que mais me chamou atenção nela é o quanto ela é perigosamente corajosa. É jovem, “sozinha” e não tem medo do que vem pela frente. Luara sabe onde quer chegar. Se pudermos comparar de alguma maneira [entre a atriz e a personagem], é a vontade que temos em comum de ir atrás do que queremos, mas paramos por aí, já que os meios que ela usa para isso podem ser controversos", afirmou.

Inclusive, o período de gravações deixou memórias importantes na atriz. "Todos os dias em que estive no set de “Justiça” foram especiais. Sempre trocando e aprendendo com uma equipe muito alinhada, afiada. Passar um período gravando em Brasília, minha cidade natal, foi uma experiência muito linda. Fora o tanto de generosidade que meus colegas de cena tiveram comigo. O trabalho todo em si, tem um lugar de importância para mim por vários motivos. Acho que “Justiça 2” vem justamente para pensarmos em temas importantes que se apresentam todos os dias na nossa sociedade. Foi um prazer ter feito parte, ter contado essa história e ter dado vida à Luara", declarou ela.

E completou: "Foi muito especial ter a oportunidade de estar em projeto como “Justiça 2”. Sinto que, como atriz, sempre vai ser especial contar as histórias das personagens que chegam para mim. Dar vida à personagens com as quais o público possa se identificar de alguma maneira, é o que me move. Acredito que a série aborda questões muito importantes e que muitas pessoas vão ficar realmente impactadas com as histórias que vão se apresentar".

Por fim, Juliana Xavier contou que já está envolvida em outro projeto na TV. "Estou em um novo projeto da Record: interpreto Maaca na décima temporada de Reis - A Decadência", afirmou.