Juliana Xavier revê passado e brinda ao futuro

Juliana Xavier: ‘Sinto que fiz tudo que queria fazer e estou exatamente onde queria estar'

Foram anos de trabalho duro e dedicação na RecordTV, mas o novo desafio é global. Juliana Xavier (28) dará vida a Luara em Justiça 2, que chega em 2024 ao Globoplay. “Luara é ambiciosa e não mede esforços para chegar aonde quer. Promete surpreender”, torce a atriz. Irmã do também ator Ricky

Tavares (32), Juliana acompanha com atenção a trajetória de seu parceiro de carreira e de vida. “Nos damos muito bem! Sentimos admiração mútua pelo trabalho um do outro. Eu me sinto muito sortuda. Sou a irmã caçula orgulhosa!”, diz.

Tendo iniciado sua carreira muito cedo, Juliana teve a chance de contracenar com grandes nomes. “Comecei com 11 anos. Na minha primeira novela, Beatriz Segall era minha avó. Guardo lembranças maravilhosas”, relembra. Trabalhar desde cedo também nunca foi um problema, ao contrário, lhe trouxe ainda mais maturidade. “Sempre vi com muita naturalidade. Nunca houve dificuldade para conciliar estudos e rotina de gravações. Sempre foi mágico! A sensação é a mesma há anos: estar no set é estar no melhor lugar do mundo”, comemora.