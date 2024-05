Atriz chocou ao das o primeiro beijo nos palcos em 1938

Relembre a carreira de Sônia Oiticica, atriz que marcou época através de sua coragem e entrega nos palcos em 1938

A primeira atriz brasileira a interpretar o clássico romance de Shakespeare, Romeu e Julieta, foi Sônia Oiticica (89), falecida em 2007, artista natural do Rio de Janeiro-RJ, que resolveu se entregar ao personagem e causar o maior escândalo da época, em 1938, ao beijar pela primeira vez em cima do palco.

Em 1940, a artista fez peças de teatro como 3.200 Metros de Altitude, Já é Manhã no Mar e Festa Shakesperiana. O seu primeiro filme, Pureza, foi gravado no mesmo ano, e após esse período a atriz largou a vida artística para se casar com Charles Edward Murray, mas eles se separaram seis anos depois, e ela voltou para a vida artística.

Após o seu retorno, em 1952, a artista formou a sua própria companhia, com a ajuda de Sérgio Cardoso, Leonardo Villar e Nydia Lícia. A Companhia Dramática Nacional, como chamou, realizou a montagem de A Falecida, Senhora dos Afogados e Perdoa-me Por Me Traíres, do grande autor Nelson Rodrigues.

No retorno ao cinema, em 1970, Sônia fez parte de longas comoA Moreninha,CIO- Uma Verdadeira História de Amor, O Peixe Assassino, O Caso Cláudia, Os Noivos, Bonitinha, Mas Ordinária e em 1982 esteve em Dora Doralina.

Também foi atriz de novelas como Redenção, As Minas de Prata e Legião dos Esquecidos, na extinta TV Excelsior, iniciando em 1966. Em 1968 foi para a Record, onde participou da novela Ana e no ano seguinte fez parte do elenco de O Bolha, na TV Bandeirantes, emissora que saiu e voltou para atuar em Dulcinéia Vai à Guerra, Os Adolescentes, Ninho da Serpente e Campeão, em 1980. O seu último trabalho como atriz de novela foi no SBT, em 1985, em Jogo do Amor.

Sônia faleceu em 2007, em São Paulo, após ter sofrido de falência múltipla dos órgãos, decorrente de uma queda.