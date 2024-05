Britney Spears usou um machado para perseguir o ex-marido, diz revista

A cantora Britney Spears teria tido uma atitude extrema na reta final do seu casamento com Sam Asghari. Saiba o que aconteceu

A cantora Britney Spears teve uma atitude extrema na reta final do seu casamento com Sam Asghari. A revista In Touch surpreendeu ao revelar que ela correu atrás do ex-marido com um machado na mão.

A publicação contou que a perseguição aconteceu após uma discussão do ex-casal, quando ela ficou irritada com ele. Por isso, eles teriam se separado logo depois.

"A gota de água foi quando a Britney o perseguiu com um machado. (…) Foi durante uma das várias discussões intensas que tiveram e na qual o Sam não a conseguiu acalmar. O Sam não é uma pessoa conflituosa e não gosta de discutir. Este incidente do machado aconteceu quando ela parou de tomar a medicação", disse uma fonte.

Por enquanto, Britney e Sam não se pronunciaram sobre os rumores.

Separação

A cantora Britney Spears e Sam Asghari parecem, finalmente, terem chegado a um acordo de divórcio quase um ano após se separarem. De acordo com o TMZ, o ex-casal apresentou os documentos judiciais para uma sentença estipulada, o que significa que ambos concordaram com o que foi definido.

Agora, os registros entregues à corte pelos advogados das partes precisam da assinatura do juiz para se tornarem oficiais. O veículo acrescentou, ainda, que os termos do acordo pré-nupcial entre o ex-casal devem ser mantidos.

Assim, o modelo não receberá nenhuma quantia proveniente da fortuna da cantora. O patrimônio líquido dela está avaliado em US$ 60 milhões, aproximadamente R$ 299 milhões. No entanto, o TMZ apontou que a princesa do pop estaria pagando o aluguel de seu ex-marido. Segundo o veículo, o plano era que Britney desse a Sam um cheque de 6 dígitos para cobrir as despesas com moradia, algo que não foi confirmado até o momento.

De acordo com a revista americana People, Ashgari entrou com o pedido de divórcio em 16 de agosto de 2023, 14 meses depois do casamento.O motivo para colocar um fim na união segundo o modelo foram diferenças irreconciliáveis. No pedido, ele também apontou 28 de julho como a data exata da separação.