Maisa faz homenagem a Carrossel com drink em sua festa; veja cardápio

Cardápio da festa de Maisa contou com homenagens a suas personagens mais marcantes; atriz comemorou seus 22 anos nesta semana

Maisa Silva celebrou seus 22 anos na noite da última terça-feira, 21, com uma festa luxuosa em São Paulo. Ao lado dos amigos, a atriz e cantora preparou um cardápio de drinks especial, com homenagens a personagens marcantes de sua carreira.

Para a comemoração, Maisa preparou um cardápio com oito opções de drinks, além de disponibilizar água e cerveja para seus convidados . Para às homenagens, ela batizou uma das bebidas como Valéria, sua icônica personagem da novela Carrossel (SBT). O drink de whisky contava com chá mate, hortelã, xarope e suco de limão.

Além disso, ela também homenageou Anita, da série De Volta aos 15 (Netflix). Na trama, ela divide a personagem com a atriz Camila Queiroz (30) e faz par romântico com o amigo, João Guilherme (22). A bebida, batizada como Anita Maluka, conta com vodka e espuma de gengibre artesanal.

Além das opções relacionadas aos seus trabalhos na teledramaturgia, Maisa também nomeou outros drinks como Maresias, Billena Mule, Lilic e Mazinha 2.2 —o último, fazendo referência ao aniversário, que aconteceu na quarta, 22.

Para a noite especial, a atriz escolheu um vestido branco e sem alças, com brilho e um decote estiloso. A festa ainda com a presença de vários famosos como Ana Castela, Gustavo Mioto, João Assunção, Leo Picon, Any Gabrielly e Jean Paulo Campos, que também trabalhou com ela na novela Carrossel.

Ainda nesta quarta, João Guilherme usou as redes para mandar um recado para a amiga e desejar um feliz aniversário. "Te amo demais da conta minha irmã. Nem rola de colocar em palavras o tanto que te quero bem. Eu sou seu fã desde o dia que te conheci e pretendo morrer assim. Sorte a minha de ter você por perto, até já já", escreveu.

