Evelyn Regly desabafa sobre jornada da maternidade após quatro perdas: 'Queria muito engravidar'

A influenciadora Evelyn Regly dá relato sobre experiência com ovodoação compartilhada e celebra realização do sonho da maternidade

Sempre compartilhando conteúdo sobre a maternidade e sua rotina, a influenciadora Evelyn Regly é uma grande defensora da ovodoação compartilhada. Depois de enfrentar quatro perdas, ela faz questão de celebrar a família que construiu ao lado do marido Diego Cabral.

“Depois do casamento, queria muito engravidar, a gente tentava e nada de conseguir. Quando finalmente consegui engravidar, era outra gravidez ectópica. Fiquei arrasada, muito triste mesmo. Daí veio a notícia do médico: eu só poderia engravidar com a fertilização in vitro. Na época, não tínhamos dinheiro, então entrei em um programa de ovodoação compartilhada” compartilha Evelyn.

A apresentadora do programa Vaca Cast completou dizendo que descobrir a ovodoação compartilhada foi uma luz no fim do túnel, depois de ter se visto abatida com o diagnóstico. Em busca de que sua história inspire outras mulheres, ela faz questão de divulgar parte do processo, o qual é muito importante para famílias sem muitas condições financeiras.

“É um programa super legal que ajuda pessoas que não têm condições financeiras. Você se cadastra em uma clínica e uma pessoa com condições paga o seu tratamento, em troca de metade dos seus óvulos. É um processo muito caro, e nem todas as famílias que têm condições financeiras têm acesso aos medicamentos necessários. Além disso, envolve a questão da idade: na época que fiz o tratamento, o médico já sugeriu que eu congelasse os óvulos para não precisar passar por outro ciclo de hormônios, que é muito perigoso”, explica ela.

Após anos de tentativas e quatro perdas dolorosas, Evelyn finalmente encontrou um caminho viável através do tratamento de fertilização in vitro. “Depois de todo esse processo, e de uns 8 anos tentando engravidar, tive 4 perdas no total", desabafa.

"Quando finalmente tive condições de fazer o tratamento de congelamento, o médico me orientou a fazê-lo, e eu congelei os embriões. Congelei com 32 anos, no total 8 embriões, e tenho 6 congelados até hoje. É um processo muito difícil e doloroso, mas no final deu tudo certo”, comemora.