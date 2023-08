Evelyn Regly expõe detalhes de venda da mansão para Larissa Manoela: “Benção”

Influenciadora digital Evelyn Regly se emociona ao revelar curiosidades sobre venda de imóvel milionário para Larissa Manoela

A atriz Larissa Manoela surpreendeu a todos ao adquirir uma mansão milionária através de um empréstimo em meio ao recente conflito familiar com os pais. Na última segunda-feira, 21, a influenciadora digital Evelyn Regly, antiga dona do imóvel, decidiu compartilhar os bastidores da negociação e se emocionou ao revelar detalhes da relação com a artista.



Em um vídeo publicado em seu canal no Youtube, Evelyn respondeu aos recentes questionamentos sobre a venda da mansão, avaliada em R$ 4 milhões: "Quer dizer que você vendeu a casa para a Larissa Manoela e não contou nada para a gente?", perguntou uma de suas quatro milhões de inscritas na plataforma de vídeos.

Sincera, a influenciadora explicou que só confirmou a transação depois que a assessoria da atriz se pronunciou sobre a compra: “Por que eu tinha que chegar e falar aqui para vocês: 'Gente, olha aqui quem comprou minha casa’? Mas uma coisa eu posso falar para vocês [...] tenho certeza que foi Deus que fez essa compra acontecer”, Evelyn iniciou.

“Não só por minha causa, mas por causa dela também”, a blogueira completou e rasgou elogios para a postura de Larissa em meio a crise: "Me tratou super bem! E se eu já a admirava como artista, como pessoa, antes, agora, a admiro 10 vezes mais pelo ser humano, porque quando a gente é uma coisa, a gente exala e não fica provando”, opinou.

Evelyn, que tem dois filhos, Lucas, de três anos e Alana, de apenas quatro meses, explicou que Larissa permitiu que ela ficasse na casa até o nascimento de sua filha caçula, mesmo em meio ao turbilhão com os pais: "Para mim, ela provou que é uma pessoa muito humana. [...] Eu até me emociono de falar isso, porque eu vi a mão de Deus nesse negócio”, relatou.

“A gente teria que sair correndo da casa e morar em um imóvel temporário e isso não seria problema de ninguém, porque eu estava vendendo a casa. Quem comprasse e quisesse a casa em 10 dias, eu teria que entregar em 10 dias. Mas quando a gente tem empatia e coração né... Eles foram pessoas incríveis com a gente. Foi uma benção”, Evelyn elogiou a atriz e seu noivo, André Luiz Frambach.

Evelyn Regly relata venda de mansão para Larissa Manoela:

Vale lembrar que Larissa enfrenta um embate com seus pais, depois que decidiu participar da administração de sua carreira. Em recentes entrevistas, a artista revelou que não tinha acesso aos seus bens e precisava pedir dinheiro para cobrir despesas simples. Por outro lado, Silvana Taques e Gilberto Elias rebatem as acusações da filha.

Veja detalhes da nova mansão de Larissa Manoela:

Larissa Manoela pagou um valor estimado em R$ 4 milhões em seu mais novo imóvel, depois que abriu mão de todos os seus bens em uma briga com os pais. Mas a atriz fez um belo negócio e adquiriu uma mansão com mais de 380m² de área construída em um condomínio de luxo, com direito a piscina, closet e um IPTU caríssimo!