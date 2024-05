Pintura em homenagem a Kate Middleton gera polêmica: ‘Cada vez mais estranho’

Após quadro polêmico de Rei Charles III, Kate Middleton é homenageada em nova pintura e retrato dá o que falar nas redes sociais

Após a controvérsia gerada pelo quadro do Rei Charles III na última semana, uma nova pintura em homenagem à família real está causando alvoroço nas redes sociais. Desta vez, a princesa de Gales Kate Middleton foi retratada em uma série de pinturas pela revista britânica Tatler, e a obra tem sido alvo de polêmica na web.

Para quem não conhece, a Tatler é uma publicação britânica focada na cobertura da alta sociedade e é muito famosa internacionalmente. Inclusive, a revista frequentemente faz capas com pinturas para marcar celebrações especiais, como o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II em julho de 2022 e a Coroação do Rei Charles III em julho de 2023.

Recentemente, a revista decidiu homenagear a princesa Kate ao selecionar um retrato feito pela artista britânico-zambiana Hannah Uzor para a capa da edição de junho de 2024. Na obra, a artista tentou recriar um registro em que a princesa aparece usando um vestido branco e joias tradicionais da realeza durante uma aparição pública que ocorreu em 2022

No entanto, a pintura tem dividido a opinião dos internautas nas redes sociais. Muitos seguidores apontaram que a obra não se parece com Kate nos comentários: “Este retrato é horrível”, disse um admirador nos comentários. “Essas pinturas estão ficando cada vez mais estranhas”, disparou mais uma. “Isso é uma piada?”, questionou outro.

Nas redes sociais da revista, a artista não se manifestou sobre as críticas, mas detalhou o processo por trás da pintura, que foi feita sem contato com a princesa: "Quando você não pode conhecer pessoalmente, você tem que olhar para tudo que puder encontrar e juntar as peças dos sutis momentos revelados em diferentes aspectos e fotografias”, disse.

Vale lembrar que a pintura oficial do Rei Charles III, e assinada pelo artista Jonathan Ye, também gerou controvérsias nas redes sociais. O retrato marca o primeiro oficial do monarca desde sua coroação há quase um ano. O perfil oficial da Família Real no Instagram compartilhou a obra, que recebeu críticas entre os internautas.

Kate Middleton está ‘irreconhecível’ após perder peso em tratamento:

Em tratamento contra o câncer, a princesa de Gales Kate Middleton estaria passando por uma mudança drástica e teria ficado 'irreconhecível' após uma intensa perda de peso. Segundo o jornal espanhol El Nacional, a esposa do príncipe William já teria perdido 15 quilos devido à quimioterapia e estaria preocupando a família real.

De acordo com a imprensa espanhola, membros da realeza teriam ficado alarmados, pois a princesa já era magra antes de iniciar o tratamento contra a doença e agora, perdeu ainda mais peso. Apesar da aparência diferente, fontes também afirmaram para o jornal que o ‘tratamento ocorre dentro da normalidade’; saiba mais detalhes.