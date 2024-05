Quadro do Rei Charles III divide opiniões na web: "Pior que eu já vi"

A primeira pintura oficial do Rei Charles III, assinada pelo artista Jonathan Yeo, tem dado o que falar entre os internautas

A primeira pintura oficial do Rei Charles III, divulgada na última terça-feira,14, é assinada pelo artista Jonathan Yeo e marca o primeiro retrato oficial do monarca desde que foi coroado há quase um ano. O perfil oficial da Família Real no Instagram compartilhou a obra, que dividiu opiniões ente os internautas.

"100% de chance disso ser uma sátira", sugeriu uma internauta. "Me desculpe, mas o retrato faz parecer que o rei está no inferno", disse outra usuária do Instagram. "Parece que ele está tomando um banho de sangue", comentou uma terceira. "Não quero ser rude, mas é o pior retrato que eu já vi", analisou um terceiro. "O quadro traz a sensação de que ele está com sangue nas mãos", opinou ainda outra pessoa.

Perfil oficial da Família Real no Instagram compartilha a visão do artista

A publicação no Instagram oficial da família real traz na legenda o ponto de vista do artista. “Quando comecei este projeto, Sua Majestade o Rei ainda era Sua Alteza Real o Príncipe de Gales. Tal como a borboleta que pintei pairando sobre seu ombro, esse retrato evoluiu à medida que o papel do sujeito em nossa vida pública se transformou”, disse Jonathan Yeo, que também fez o retrato do pai de Charles, o príncipe Philip.

"Faço o meu melhor para capturar as experiências de vida e a humanidade gravadas no rosto de qualquer modelo e espero que tenha sido isso que consegui neste retrato. Tentar captar isso para Sua Majestade o Rei, que ocupa um papel tão único, foi um tremendo desafio profissional, do qual gostei muito e pelo qual sou imensamente grato”, encerrou.

O quadro traz o monarca britânico em um fundo de tons vermelhos. Ele veste o uniforme da unidade militar da Guarda Galesa, com uma borboleta acima de seu ombro direito.

Veja a publicação: