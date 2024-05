Kate Middleton está ‘irreconhecível’ após perder peso em tratamento, diz jornal

Em tratamento contra câncer, Kate Middleton enfrenta mudança drástica na aparência e teria preocupado a família real após perda de peso intensa

Em tratamento contra o câncer, princesa de Gales Kate Middleton estaria passando por uma mudança drástica e teria ficado 'irreconhecível' após uma intensa perda de peso. Segundo o jornal espanhol El Nacional, a esposa do príncipe William já teria perdido 15 quilos devido à quimioterapia e estaria preocupando a família real.

De acordo com a imprensa espanhola, membros da realeza teriam ficado alarmados, pois a princesa já era magra antes de iniciar o tratamento contra a doença e agora, perdeu ainda mais peso. Apesar da aparência diferente, fontes também afirmaram para o jornal que o ‘tratamento ocorre dentro da normalidade’.

Ainda segundo o El Nacional de Cataluña, Kate também pode enfrentar a queda capilar por conta do tratamento, mas teria decidido ir contra a orientação dos especialistas da família real, que indicaram que ela escolha uma peruca para quando o tratamento avançar. Fontes da realeza explicaram que ela optou por enfrentar a queda de cabelo de frente.

Vale lembrar que Kate Middleton não é vista em eventos públicos desde o início do ano, quando passou por uma cirurgia abdominal. Durante o procedimento, a princesa de Gales descobriu um câncer. Após meses de muitos rumores e especulações, ela revelou a doença ao publicar um vídeo em suas redes sociais em março deste ano.

“Testes depois da cirurgia encontraram um câncer presente. Meu time médico recomendou que eu fizesse um tratamento preventivo de quimioterapia e estou agora nos estágios iniciais desse tratamento. Claro que veio como um choque e William e eu estamos fazendo tudo o que podemos para processar isso de forma privada”, disse.

“Como vocês podem imaginar, isso leva tempo. Isso demora um tempo para eu me recuperar da grande cirurgia e começar o meu tratamento, mas o mais importante é que nos deu tempo de explicar tudo para George, Charlotte e Louis de um jeito que fosse apropriado para eles", Kate pediu privacidade e não foi mais fotografada desde então.

Kate Middleton está animada com novidade:

A princesa de Gales Kate Middleton ficou animada com uma novidade em sua vida profissional. Em luta contra o câncer, ela está longe da mídia desde janeiro, mas segue trabalhando nos bastidores da família real britânica. Com isso, ela ficou animada com uma notícia que recebeu nesta semana de acordo com o site da revista People.

Kate ficou feliz ao ver o seu projeto dando um novo passo. Ela é a incentivadora de uma iniciativa para ajudar crianças e seus pais, chamado de Grupo de Trabalho Empresarial da Fundação Real para a Primeira Infância. O projeto divulgou um relatório de resultados nos últimos dias e informou que estão recebendo o apoio