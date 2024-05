Kate Middleton toma decisão contra orientação da família real

Em luta contra o câncer, a princesa de Gales Kate Middleton tomou uma decisão que envolve a sua aparência durante o tratamento

A princesa de Gales Kate Middleton está em tratamento contra o câncer desde o início do ano. Ela faz sessões de quimioterapia e pode perder os cabelos como efeito colateral do medicamento. Porém, ela tomou a decisão de não usar peruca.

De acordo com o jornal El Nacional de Cataluña, Kate decidiu ir contra a orientação dos especialistas da família real, que indicaram que ela escolha uma peruca para quando o tratamento avançar. No entanto, fontes da realeza explicaram que ela optou por enfrentar a queda de cabelo de frente e não quer esconder sua aparência durante o tratamento.

Kate luta contra o câncer com coragem e aceitação. Isso ficou explícito no vídeo dela anunciando a doença há alguns meses. Ela contou com tranquilidade e com suas próprias palavras sobre o que estava enfrentando e declarou que sua preocupação era ficar bem e cuidar de sua família.

Na época do anúncio, a família real ainda pediu que Middleton não fosse fotografada por paparazzi enquanto faz suas idas ao médico para as sessões de quimioterapia e isso vem sendo respeitado pela imprensa internacional. Tanto que Kate Middleton não foi mais vista publicamente na mídia.

Relembre o discurso de Kate Middleton

No vídeo para anunciar que está com câncer, Kate Middleton disse:"Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer pessoalmente por todas as mensagens maravilhosas de apoio e por entenderem enquanto eu estava me recuperando da cirurgia. Tem sido meses incrivelmente difíceis para toda a família, mas eu tive um time médico fantástico, que tiveram o melhor cuidado comigo pelo qual eu sou muito grata. Em janeiro, eu fiz uma grande cirurgia abdominal em Londres e, naquele momento, foi dito que a minha condição não era cancerigena. A cirurgia foi um sucesso, mas os testes depois da cirurgia encontraram um câncer presente", disse ela.

E completou sobre a necessidade de fazer quimioterapia: "Meu time médico recomendou que eu fizesse um tratamento preventivo de quimioterapia e estou agora nos estágios iniciais desse tratamento. Claro que veio como um choque e William e eu estamos fazendo tudo o que podemos para processar isso de forma privada pelo bem de nossa família. Como vocês podem imaginar, isso leva tempo. Isso demora um tempo para eu me recuperar da grande cirurgia e começar o meu tratamento, mas o mais importante é que nos deu tempo de explicar tudo para George, Charlotte e Louis de um jeito que fosse apropriado para eles. E garantir que eu vou ficar bem".

Por fim, ela falou sobre o marido e pediu privacidade neste momento. "Como eu disse para eles, eu estou bem e ficando mais forte a cada dia e focando nas coisas que vão me ajudar, na minha mente, corpo e espírito. Ter William do meu lado é uma ótima fonte de conforto e apoio também. Como o amor, suporte e gentileza que estão sendo demonstrados por mim de vocês, o que significa muito para nós. Nós esperamos que vocês entendam que há uma família, nós precisamos de algum tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo o meu tratamento. Meu trabalho sempre me trouxe eu grande sentimento de alegria e eu espero poder voltar em breve quando eu puder. Mas, agora, eu estou focada em me recuperar completamente. Neste momento, eu penso em todos que suas vidas foram afetadas pelo câncer. Para todos que enfrentam essa doença, de alguma forma, por favor, não percam a fé e a esperança, Vocês não estão sozinhos", disse ela.