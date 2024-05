Fábio Jr. fala sobre namoro com Maria Bethânia e Gal Costa: 'Bom demais'

Conhecido por ser namorador, cantor Fábio Jr. fala sobre relacionamentos vividos com Maria Bethânia e Gal Costa; confira as revelações

O cantor Fábio Jr. foi homenageado no programa Som Brasil, da Globo, pelos seus 50 anos de carreira e o programa foi ao ar nesta quarta-feira, 22. Durante sua participação, o artista fez algumas revelações sobre sua vida e até falou sobre alguns relacionamentos que viveu.

Pai de cinco filhos, o famoso, que já se casou cerca de cinco vezes e conhecido por ser namorador, comentou como foi seu relacionamento com Maria Bethânia e Gal Costa. Com a irmã de Caetano Veloso, o pai de Fiuk e Cleo Pires disse que foi inesquecível.

"Foi bom demais. É sempre sério [os namoros]. Eu não fico falando dessas coisas [sobre arte com elas]. Era para estar junto. Com Gal foi a mesma coisa", declarou ele.

Atualmente casado há 12 anos com uma fã, Fernanda Pascucci, ele ainda relembrou como conheceu sua esposa durante um show em 2011.

"Dei um xaveco nela e disse que eu precisava vê-la depois do show. Vai ser para sempre (o casamento com Maria). Esse negócio de alma gêmea é verdade. Além do amor que temos um pelo outro, temos uma conexão que é difícil existir", revelou.

Fábio Jr. posta fotos com os cinco filhos e se declara

O cantor Fábio Jr. usou as redes sociais para comemorar uma data especial. Na quarta-feira, 15, é celebrado o Dia da Família, e ele fez questão de dividir alguns cliques ao lado da mulher e dos filhos.

No feed do Instagram, o artista compartilhou uma sequência de fotos ao lado de Fernanda Pascucci e de seus cinco filhos: Cleo, Tainá, Krizia, Fiuk e Záion. Na legenda da publicação, Fábio se declarou para eles. "Dia da Família. Amo vocês muitão", escreveu o famoso, acrescentando um emoji de coração. Veja o momento aqui.

Vale lembrar que Cleo é filha de Fábio com a atriz Glória Pires. Tainá, Krízia e Fiuk, são frutos do relacionamento dele com a artista plástica Cristina Karthalian. Já Záion é filho do artista com Mari Alexandre. Recentemente surgiram boatos de que o cantor teria entrado na justiça para pedir a guarda do caçula, surpreendendo a mãe o herdeiro.