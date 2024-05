Sonia Abrão opina sobre ex-BBBs que reclamaram das oportunidades pós-reality

A apresentadora Sonia Abrão opinou sobre os ex-participantes do BBB 24 que estão desapontados com a falta de oportunidades: "Gente que não marcou"

No A Tarde é Sua desta quarta-feira, 22, Sonia Abrão deu sua opinião sobre os ex-participantes do BBB 24 que tem reclamado da falta de oportunidades após o fim do reality show da TV Globo. Para ela, o motivo seria que alguns brothers não marcaram tanto a edição.

"Todo o pessoal que realmente saiu e não teve uma boa atuação, gente que não marcou, reclamando. Então é muito louco. A própria Leidy Elin, que saiu super vilã, super queimada dessa história, fica reclamando como se a culpa fosse do reality. O trabalho dela lá dentro, a participação, é o que ditou o que aconteceu aqui fora", iniciou ela.

"Mas esse senso crítico eles não têm, não querem ter, se sentem nata, se sentem privilegiados, e se nada acontece com eles... porque correr atrás, ninguém tá querendo, a culpa é da Globo. Faça-me o favor, gente", continuou a apresentadora.

Na sequência, Sonia Abrão aconselhou estes participantes. "Tem que abrir essa cabeça, tem que colocar os pés no chão. Tem uns que se deram bem, esses que a Globo continua com eles, e tem aqueles que fecharam o ciclo, parte pra outra".

Ela ainda citou o caso de Thalyta Alves, segunda eliminada da edição. Para a apresentadora, a advogada não teve uma passagem marcante. "Pessoal lembra mais do Maycon, que saiu na primeira semana, do que ela que saiu na segunda", opinou.

🚨VIXI! Sônia Abrão joga na cara dos Ex-BBBs que reclamaram das oportunidades após o reality.



"Mais esse senso crítico, eles não tem, não querem ter, se sentem nata, se sentem privilegiados, e se nada acontece com eles, a culpa é da Globo.." #ATardeÉSua#BBB24pic.twitter.com/7FtBjGlGwt — Brenno (@brenno__moura) May 22, 2024

Globo toma decisão sobre contrato de ex-participantes após reclamações

Na última terça-feira, 21, alguns participantes do grupo pipoca do BBB 24 foram dispensados pela Globo. Eles tinham um contrato com a emissora e eram proibidos de trabalhar com marcas que não fossem autorizadas previamente.

Segundo o site Notícias da TV, apenas Alane Dias, Beatriz Reis, Fernanda Bande, Davi Brito, Isabelle Nogueira, Matteus Amaral e Giovanna Pitel seguem contratados. Após a decisão da Globo de encerrar os contratos, a maioria dos ex-brothers e sisters retiraram de suas redes sociais o endereço de e-mail que direcionava para a área comercial da emissora.

Ao que tudo indica, o fim da parceria aconteceu devido as reclamações de alguns ex-participantes, que afirmaram que estavam com dificuldades para encontrar oportunidades de trabalho após o reality show. Maycon Cosmer e Thalyta Alves foram alguns dos ex-BBBs que desabafaram sobre a situação na web.

"Nome no SPC [Serviço de Proteção ao Crédito], Serasa... Assim tá a vida do ex-BBB", revelou o cozinheiro Maycon ao mostrar os boletos que tinha que pagar.

Thalyta também desabafou sobre não ter oportunidade. "Estamos todos no mesmo barco, Titanic o nome. Infelizmente o mito de que basta entrar no BBB para mudar sua realidade é, sim, apenas um mito. Já vi ex-BBBs que saíram no primeiro paredão melhorando de vida, fazendo parceiros e criando uma carreira. Infelizmente não é o caso."

"Após a minha eliminação, tudo que recebi foram vários 'nãos' ou 'você não apareceu o suficiente', 'não gritou o suficiente', 'não tem seguidores suficiente'. E é bom ressaltar que, de todas as votações para ficar, eu fui a com mais votos para ficar dos eliminados. Não sai cancelada, não pisei ou humilhei ninguém. Talvez se tivesse feito teria ido mais longe no jogo, mas vivi o BBB com o mesmo caráter que vivo a vida", completou a sister.