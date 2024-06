Ana Maria Braga impressiona ao dançar 'quadradinho' no 'Mais Você': ‘Sabe muito’

Inspirada em Ticiane Pinheiro, Ana Maria Braga surpreendeu o público ao se jogar no funk e fazer ‘quadradinho’ ao vivo no ‘Mais Você’

Nesta sexta-feira, 14, Ana Maria Braga surpreendeu o público ao demonstrar seu talento para dançar funk e reproduzir o famoso quadradinho no programa 'Mais Você'. Inspirada pela dança de Ticiane Pinheiro no 'Domingão com Huck', a apresentadora mostrou que também tem ritmo e se entregou à coreografia durante seu programa matinal.

Enquanto ouvia uma canção de Anitta, Ana Maria dobrou os joelhos e jogou o bumbum para cima, para o lado e para baixo, tentando fazer o famoso quadradinho. Orientada pelos repórteres Luiza Zveiter e Fabrício Battaglini, a apresentadora se jogou e mostrou que leva jeito para dançar funk: "Adorei", ela deu risada enquanto tentava requebrar.

Nas redes sociais, a imagem repercutiu e divertiu os telespectadores, que elogiaram a postura descontraída de Ana Maria: “Namaria sabe muito”, brincou um usuário do X, antigo Twitter. “Ana Maria rebolando agora na Globo que alegria é viver em 2024”, disse mais uma. “Eu amo que Ana Maria vai de imagens de Santos à aulas de quadradinho”, brincou outra.

🚨TV: Simplesmente Ana Maria aprendendo fazer quadradinho ao vivo na Globo #MaisVocê

pic.twitter.com/JRyzYSbP6k — CHOQUEI (@choquei) June 14, 2024

Vale lembrar que outra famosa também requebrou na emissora recentemente. Em participação especial no ‘Domingão com Huck’, Ticiane Pinheiro mostrou que sabe rebolar e foi ao palco para fazer um quadradinho enquanto participava da atração como jurada do ‘Dança dos Famosos’ ao lado do marido, o jornalista César Tralli.

"Quadradinho de 8 para Ticiane Pinheiro e Ed Gama", anunciou Luciano Huck. "A gente não chega ao Fantástico hoje, César Tralli. Não sei o que pode acontecer neste domingo", disse o apresentador ao seu colega de emissora que se divertiu com a performance da esposa. Vale lembrar que Ticiane trabalha na emissora rival, a Record, mas foi liberada para aparecer na Globo.

Ana Maria Braga manda presente para Carlinhos Maia:

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia completou mais um ano de vida na última quarta-feira, 12, e foi surpreendido com um recado especial enviado por Ana Maria Braga. Através das redes sociais, ele dividiu com os seguidores um vídeo onde a apresentadora do programa 'Mais Você', da Globo, o parabeniza pelo dia especial.

"Oi Carlinhos… É Carlinhos Maia, mas vou te chamar de Carlinhos… Estamos íntimos já! Estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário, e dizer que sou sua fã. Parabéns pelo percurso da vida que te levou a isso, e com tanta competência faz o que faz", iniciou a famosa, que desejou um ano maravilhoso para o humorista; confira o recado!