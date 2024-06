Carlinhos Maia ganha surpresa de Ana Maria Braga em seu aniversário: 'Fã'

Celebrando mais um ano de vida, o humorista Carlinhos Maia foi surpreendido por Ana Maria Braga no dia de seu aniversário

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia completou mais um ano de vida na última quarta-feira, 12, e foi surpreendido com um recado especial enviado por Ana Maria Braga. Através das redes sociais, ele dividiu com os seguidores um vídeo onde a apresentadora do programa 'Mais Você', da Globo, o parabeniza pelo dia especial.

"Oi Carlinhos… É Carlinhos Maia, mas vou te chamar de Carlinhos… Estamos íntimos já! Estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário, e dizer que sou sua fã. Parabéns pelo percurso da vida que te levou a isso, e com tanta competência faz o que faz", iniciou a famosa.

"Estamos ligadinhos em você. E que tenha um ano novo maravilhoso, a partir de agora mais um ano de sucesso. Um super beijo!", completou Ana Maria Braga, que gravou a mensagem diretamente de seu camarim nos Estúdios Globo.

Para celebrar o novo ciclo, Carlinhos Maia realizou uma festa e reuniu amigos e familiares em sua mansão. Famosos como Paula Fernandes, Rodrigo Faro, Tata Estaniecki, Julio Cocielo, Tirulipa, Fiuk e outros, marcaram presença no evento.

Nos últimos dias, o humorista divertiu a web ao devolver um presente de aniversário recebido de Simone Mendes e Kaká Diniz, marido da cantora. "Não quero, não, pois quase arrancou meu braço", falou Carlinhos Maia, que ainda sugeriu que ao invés de uma moto, seria melhor um relógio como presente.

O marido de Simone Mendes, então, reagiu ao ver a atitude do amigo. "É a primeira vez que vejo alguém devolver um presente", divertiu-se Kaká Diniz. "Deus me livre. Eu fui pegá-la para ir à quermesse, na primeira acelerada que dei, eu quase fui junto", falou sobre o susto que levou.

Carlinhos Maia choca com fotos antigas ao lado do marido

O influenciador digital Carlinhos Maia impressionou os internautas na noite de segunda-feira, 10, ao compartilhar em suas redes sociais algumas fotos antes da fama. Através de um vídeo no Instagram, o marido do humorista, Lucas Guimarães brincou ao falar que 'comprou o esposo na planta'.

No vídeo, o casal, que está prestes a completar 15 anos de união, reuniu diversos registros antigos do início do relacionamento. Lucas ainda escolheu a música 'Daqui pra Sempre', de Manu Bahtidão e Simone Mendes, para a trilha sonora da postagem.

"Quando comprei meu marido na planta ele era assim", escreveu o marido de Carlinhos Maia, mostrando imagens antigas do influenciador. Em seguida, ele exibiu fotos de como o famoso está atualmente, aos 32 anos; confira detalhes!