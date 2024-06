Carlinhos Maia choca com fotos antigas ao lado do marido: 'Comprei na planta'

Mudaram muito? O humorista Carlinhos Maia impressionou ao mostrar fotos inéditas de antes e depois ao lado do marido, Lucas Guimarães

O influenciador digital Carlinhos Maia impressionou os internautas na noite de segunda-feira, 10, ao compartilhar em suas redes sociais algumas fotos antes da fama. Através de um vídeo no Instagram, o marido do humorista, Lucas Guimarães brincou ao falar que 'comprou o esposo na planta'.

No vídeo, o casal, que está prestes a completar 15 anos de união, reuniu diversos registros antigos do início do relacionamento. Lucas ainda escolheu a música 'Daqui pra Sempre', de Manu Bahtidão e Simone Mendes, para a trilha sonora da postagem.

"Quando comprei meu marido na planta ele era assim", escreveu o marido de Carlinhos Maia, mostrando imagens antigas do influenciador. Em seguida, ele exibiu fotos de como o famoso está atualmente, aos 32 anos.

"Juntos no deserto e agora na terra prometida. Esse é o meu, cadê o seu?", declarou Lucas Guimarães na legenda. Nos comentários, diversos fãs do casal se mostraram impressionados com a grande mudança dos dois.

"Compraram na planta e construíram um edifício", se divertiu uma seguidora. "Na pobreza e na riqueza", comentou outra. "Visionário", brincou uma terceira.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Guimarães (@lucasguimaraes)

Carlinhos Maia devolve presente luxuoso que ganhou de Simone

O influenciador Carlinhos Maia devolveu o presente luxuoso que ganhou de Simone Mendes e o marido dela, o empresário Kaká Diniz. Nos últimos dias, o casal havia presenteado o humorista com uma moto por conta do aniversário dele, que será no dia 12 junho.

Contudo, apesar de ter se divertido no primeiro momento com o transporte, Carlinhos Maia depois mudou de ideia sobre utilizar o item para se locomover e resolveu levar de volta à mansão de seus vizinhos. O influenciador digital então revelou o que aconteceu para não querer mais a moto caríssima.

"Não quero, não, pois quase arrancou meu braço", falou o marido de Lucas Guimarães, que ainda sugeriu que ao invés de uma moto, seria melhor um relógio como presente. Vale lembrar que ele gosta tanto do acessório que comprou um no Leilão de Neymar Jr. que era de Faustão e por um alto valor.

O marido de Simone Mendes então reagiu ao ver a atitude do amigo. "É a primeira vez que vejo alguém devolver um presente", divertiu-se Kaká Diniz. "Deus me livre. Eu fui pegá-la para ir à quermesse, na primeira acelerada que dei, eu quase fui junto", falou sobre o susto que levou.