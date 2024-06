Christina Rocha faz revelações sobre sua saída do SBT: 'Não fui valorizada'

Após um mês de sua saída do SBT, Christina Rocha faz novas revelações sobre ter deixado a emissora; apresentadora desabafou sobre situação

A apresentadora Christina Rocha deixou o SBT no último mês após anos na emissora de Silvio Santos comandando o programa Casos de Família. Ao anunciar seu desligamento, ela já havia revelado que não estava muito contente com sua posição ao ser colocada no Tá Na Hora e novamente fez revelações sobre seu desligamento ao participar da atração de Cátia Fonseca na Band.

Ao conversar com a apresentadora, Christina Rocha deixou escapar que não se sentiu mais valorizada no SBT, mas que não guardava mágoas. É bom lembrar que ao deixar a emissora do dono do baú, ela comentou que não estava feliz com o formato da atração que estava comandando ao lado de Marcão do Povo.

"Mágoa não, eu fiquei... acho que não fui valorizada no momento que eu tinha quer ser, você deixa de fazer uma coisa que foi avisado, que não te pertence, estreei o SBT, fiz tudo que vocês possam imaginar, com 40 e poucos anos de carreira, fazer uma coisa que não tá me acrescentando nada e que foi avisado antes de estrear. Eu, sinceramente, esperava até que chegasse, Chrtistina vamos dar um tempo, vamos di... seu", tentou falar sem expor o que aconteceu.

A loira tentou contar mais do ocorrido e disse que a diretora do SBT, Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, não teve nada a ver com o acontecimento: "Mas foi uma decisão, que eu tenho certeza que não partiu da Daniela, não magoou... você dá duas semanas, a diferença de tratamento que você vê, certas coisas, não é questão de mágoa, gente, não é, é o respeito profissional, que a pessoa tem que ter com a outra".

Recentemente, logo ao sair do SBT, Christina Rocha falou com a CARAS. "Quem me conhece sabe que sou uma mulher intensa, que se entrega 100% e o sucesso de todos meus projetos não foi à-toa", afirmou. "A perda do meu cunhado, que era como um irmão para mim, me fez refletir sobra a importância de fazer o que a gente ama, porque a vida passa muito rápido e nesta fase da minha vida não tenho tempo a perder."

Christina Rocha expõe motivo para o fim do Casos de Família

A apresentadora Christina Rocha falou sobre o encerramento do Casos de Família (2004-2023) e atribuiu o fim da atração à falta de investimentos essenciais. Ela, que encerrou seu contrato com o SBT recentemente, revelou ter manifestado suas preocupações à direção da emissora sobre a insuficiência de recursos para o programa.

A jornalista falou sobre o assunto com Cátia Fonseca nesta quarta-feira, 12, no Melhor da Tarde. "O que aconteceu com o Casos de Família foi: a gente era pau para toda obra, fomos vice-líderes durante 12 anos, mas nunca teve investimento. Nenhum, de cenário, de nada", lamentou. "Isso eu falei até para a própria casa. A gente não tinha nada, éramos nós e o povão falando. Esse programa foi um sobrevivente", completou.