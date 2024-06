Fora do SBT, Christina Rocha expõe motivo para o fim do Casos de Família

Christina Rocha voltou a falar sobre o encerramento do Casos de Família e atribuiu o fim da atração à falta de investimentos essenciais

A apresentadora Christina Rocha voltou a falar sobre o encerramento do Casos de Família (2004-2023) e atribuiu o fim da atração à falta de investimentos essenciais. Ela, que encerrou seu contrato com o SBT recentemente, revelou ter manifestado suas preocupações à direção da emissora sobre a insuficiência de recursos para o programa.

A jornalista falou sobre o assunto com Cátia Fonseca nesta quarta-feira, 12, no Melhor da Tarde. "O que aconteceu com o Casos de Família foi: a gente era pau para toda obra, fomos vice-líderes durante 12 anos, mas nunca teve investimento. Nenhum, de cenário, de nada", lamentou. "Isso eu falei até para a própria casa. A gente não tinha nada, éramos nós e o povão falando. Esse programa foi um sobrevivente", completou.

Programas encenados?

Por 14 anos, Christina Rocha esteve à frente do Casos de Família e encarou repetidas vezes acusações de que alguns casos eram encenados. "Teve até uma gravação que eu tirei [um casal] e falei: 'estão mentindo'. Podem ter enrolado a gente, mas não que a produção soubesse. Uma vez me falaram: 'é só você que não sabe, a produção sabe'. Nunca soube. Às vezes, a gente percebia na hora, mas jamais iria fazer uma coisa dessas", rebateu.

A jornalista lembrou ainda que chegou a impedir que um programa fosse ao ar. "Gente, se não fosse de verdade, vocês acham que eu iria me expor? É claro que eram de verdade. O que acontecia era que às vezes a gente descobria casos de gente que ia no João Kléber, mentia e quando a gente descobria, a gente tirava do ar".

Sobre sua demissão da emissora, ela relatou: "Me chamaram. Christina, você saiu. Nós não temos projeto. Mágoa, não [tenho]. Acho que não fui valorizada no momento que tinha de ser".