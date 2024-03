Traiu? Gisele Bündchen revela a verdade sobre vida amorosa

Gisele Bündchen reage aos rumores de traição na separação de Tom Brady e confirma que vive um novo romance após rumores de affair

A modelo Gisele Bündchen surpreendeu ao falar sobre os rumores envolvendo sua vida amorosa. Ela negou os boatos de que teria traído o seu ex-marido, Tom Brady, e confirmou que vive uma nova história de amor com Joaquim Valente.

Em entrevista no jornal The New York Times, ela contou que não traiu o ex-marido, de quem se separou em 2022. “Isso é mentira. Eu realmente não quero fazer da minha vida um tabloide. Ninguém sabe o que realmente acontece entre duas pessoas, apenas as duas pessoas no relacionamento”, disse ela.

Então, a top model falou sobre a pressão que as mulheres sofrem após uma separação. “Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são colocadas como culpadas quando têm coragem de abandonar um relacionamento doentio e são rotuladas como infieis. Elas tem que lidar com suas comunidades e tem que lidar com a família”, afirmou, e completou: “É claro que para mim isso é pouco amplificado”.

Por fim, Bündchen confirmou que está em um novo romance. Ela está envolvida com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. “Esta é a primeira vez que estou saindo com alguém que era meu amigo. É muito diferente. É muito honesto e muito transparente”, afirmou.

Gisele Bündchen rompe o silêncio sobre a morte da mãe:

Apesar de estar radiante com sua vida amorosa, a modelo brasileira passou por um momento delicado recentemente. No final do mês passado, Gisele Bündchen perdeu sua mãe e falou pela primeira vez sobre o falecimento de Dona Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen. Ela morreu aos 75 anos de idade em decorrência de um câncer.

Internada em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela faleceu no dia 28 de janeiro deste ano. Um dia após o velório, a top model prestou uma homenagem para a mãe nas redes sociais. Em um post no Instagram, Gisele relembrou fotos com a mãe e falou sobre a dor do luto. A modelo ainda emocionou com uma declaração repleta de carinho para Dona Vânia.