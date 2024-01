Edu Guedes se pronuncia sobre boato de namoro com Ana Hickmann

Procurado pela CARAS Brasil, Edu Guedes fez questão de reafirmar a amizade que mantém com Ana Hickmann que ultrapassa mais de 10 anos

Depois de muitos comentários e especulações sobre sua intimidade, o apresentador Edu Guedes se pronunciou sobre o suposto relacionamento amoroso com Ana Hickmann. O famoso garantiu que os dois, que comandaram por anos o programa Hoje em Dia, da Record TV, são apenas grandes amigos.

Procurado pela CARAS Brasil, Edu, que recentemente virou destaque após vencer uma das categorias da Copa Porsche, reafirmou a longevidade da amizade entre ele e a Ana: "Nós somos amigos há 20 anos".

As especulações sobre a intimidade dos famosos surgiu após o colunista Ricardo Feltrin, em seu canal no YouTube, fazer comentários sobre o relacionamento dos dois. Ele ainda destacou que Ana até teria apresentado oficialmente Edu para alguns amigos e familiares.

Vale destacar que assim como o chef de cozinha, Ana Hickmann também negou estar vivendo um affair com o contratado da Band. "Não tem namoro, é mentira", disse ela ao Gshow, ainda explicando que pode ter ocorrido um mal-entendido envolvendo um encontro inesperado entre os dois durante o Réveillon.

"O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência", disse.

Vale destacar que a loira está vivendo um momento delicado em sua vida desde a separação de Alexandre Corrêa. Vítima de violência doméstica, a ex-modelo tem enfrentado processo judicial para conseguir não apenas sua separação, como também detalhes que envolvem seu vínculo empresarial com o empresário.

EDU GUEDES TEM INVESTIDO NA CARREIRA DE ESPORTISTA

Estrela das manhãs da Band, Edu Guedes (48) é verdadeiramente uma pessoa de múltiplos talentos. Além de ser chef de cozinha, apresentador e empresário, ele também tem se mostrado dedicado à vida esportiva. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abriu um pouco a intimidade e revelou como tem conciliado as diversas tarefas em sua rotina.

No início do mês, Edu foi campeão da temporada de 2023 da Endurance Challenge pela Carrera Rookie, que aconteceu em Interlagos, em São Paulo. Para ele, ter levado o troféu para casa significa ter recebido a resposta de uma dedicação de anos.

"Sempre que você vai fazer algo, aqui no Brasil as pessoas acham que você só pode fazer uma coisa bem. Então as pessoas duvidam, muitas acham que não vai dar certo, mas acho que tudo isso serve de motivação para você se empenhar e conquistar algo que você sonha. Para mim era um sonho distante, quando era criança não tinha essa possibilidade e pude realizar depois de adulto. Então hoje eu tenho marcas que me apoiam no esporte, também é especial para mim", declarou.