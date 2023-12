Por trás da TV, Edu Guedes revela talento como empresário e esportista: "As pessoas duvidam"

Em entrevista à CARAS Brasil, Edu Guedes falou sobre sua ligação com o automobilismo e como lida os investimentos no mundo empresarial

Estrela das manhãs da Band, Edu Guedes (48) é verdadeiramente uma pessoa de múltiplos talentos. Além de ser chef de cozinha, apresentador e empresário, ele também tem se mostrado dedicado à vida esportiva. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abriu um pouco a intimidade e revelou como tem conciliado as diversas tarefas em sua rotina.

No início do mês, Edu foi campeão da temporada de 2023 da Endurance Challenge pela Carrera Rookie, que aconteceu em Interlagos, em São Paulo. Para ele, ter levado o troféu para casa significa ter recebido a resposta de uma dedicação de anos.

"Sempre que você vai fazer algo, aqui no Brasil as pessoas acham que você só pode fazer uma coisa bem. Então as pessoas duvidam, muitas acham que não vai dar certo, mas acho que tudo isso serve de motivação para você se empenhar e conquistar algo que você sonha. Para mim era um sonho distante, quando era criança não tinha essa possibilidade e pude realizar depois de adulto. Então hoje eu tenho marcas que me apoiam no esporte, também é especial para mim", declarou.

Mas o sucesso de Edu Guedes também se estende para área comercial, a qual ele possui mais de 1400 produtos licenciados. Com quase 20 anos trabalhando na televisão, ele garante que sabe muito bem como se comunicar com seu público. "Eu brinco que na TV, por exemplo, eu não faço as receitas que eu quero, eu faço as receitas que as pessoas querem, que elas querem aprender", diz o comandante do The Chef.

Leia também: Edu Guedes aproveita paisagem na França com a família: "Lugar maravilhoso"

"Quando a gente tem esse objetivo de estar na televisão, de ter os produtos para vender, o mais importante é a gente fazer sempre o que os outros querem, não aquilo que a gente quer. Acho que muita gente erra nisso no comércio. Então a partir do momento que a gente faz o que o público quer, tudo dá certo e com produto é igual", completa.

Bem sucedido em tudo o que se propõe a fazer, Edu é dono de diversas empresas que vão de restaurantes a uma cervejaria. Apesar de ter uma agenda lotada, ele faz questão de acompanhar ao lado dos sócios o desenrolar de seus negócios.

"Eu costumo dizer que em cada área, em cada empresa, eu tenho sócios que são melhores que eu naquilo que fazem. Minha experiência e a exposição acabam ajudando também essas marcas, hoje são diversas empresas", afirmou o apresentador, que adiantou um novo investimento: "Agora a gente também está entrando na área de mercados em condomínio, eu acredito demais em cada um desses setores".