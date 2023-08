Edu Guedes aproveita paisagem na França com a família: "Lugar maravilhoso"

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes está aproveitando as férias na França em companhia de sua filha, Maria Eduarda, e sua namorada, Jaque Ciocci

Nesta quinta-feira, 3, o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes abriu álbum de fotos em sua viagem à Riviera Francesa, no literal da França. Ele está acompanhado de sua filha, Maria Eduarda Guedes, de 13 anos, e sua namorada, a repórter do Faustão na Band, Jaqueline Ciocci.

Juntinhos, os três estão curtindo os dias quentes do verão europeu com vistas incríveis, que deixaram seus seguidores com inveja. Maria Eduarda aproveitou a viagem para renovar seu feed com fotos da praia e com seu pai. Jaqueline chegou a compartilhar fotos dos três, além de cliques em clima de romance com seu namorado.

"Dia feliz meio sem rumo na Riviera Francesa. Começamos o dia em Cassis, partimos para Toulon e curtimos uma prainha + jantar delícia! Uma das coisas mais gostosas é sair descobrindo os cantinhos especiais… e tá uma lua tão linda aqui", escreveu Jaque na legenda de sua publicação.

Nos comentários, vários seguidores celebraram a folga da família. "Que lugar maravilhoso", disse admirador. "Fotos lindas. Aqui em casa adoramos vê-la cozinhando com seu pai", apontou outro nas fotos de Maria Eduarda. "Parabéns Edu pela família linda que você tem. A Maria cada dia mais linda", escreveu fã.

Conheça Jaqueline Ciocci, a namorada de Edu Guedes

Assumidos desde junho de 2023, Edu Guedes e Jaqueline Ciocci estão vivendo um lindo romance. Tudo começou quando ambos apareceram de mãos dadas e tornaram seu relacionamento público. Este é o primeiro relacionamento público do chef de cozinha, que não assumia um namoro desde seu término com a jornalista Erica Reis.

Jaque Ciocci trabalha com Faustão há cinco anos. Atualmente, ela é repórter do programa Faustão na Band, contando histórias de aventura e superação. Anteriormente, ela colaborava como bailarina na atração do apresentador na TV Globo. Além disso, ela também é formada em arquitetura.