Relembre como Edu Guedes conheceu a ex-namorada, Jaque Ciocci

O relacionamento do apresentador e chef Edu Guedes e Jaque Ciocci chegou ao fim. Que tal relembrar como eles se conheceram no passado?

O fim do namoro do apresentador e chef de cozinha Edu Guedes com Jaque Ciocci foi confirmado nesta semana por ela. De forma discreta, ela contou nas redes sociais que o namoro terminou em novembro de 2023. Agora, que tal relembrar como eles se conheceram?

Em 2023, Jaque e Edu contaram que se conheceram no palco do programa de Faustão na Band. Ele foi à atração como convidado e ela era co-apresentadora da atração ao lado de João Guilherme Silva. Com isso, eles tiraram fotos juntos e logo começaram a conversar.

Na época, Jaque relembrou como foi conhecer Edu. "Um dia eu estava apresentando ao lado do João [Guilherme] e eis que um dia vem jogar um menino chamado Edu Guedes. Ele me deu um sorriso, dei um sorriso de volta. Foi assim que nossa história começou. O Edu muito sagaz pensou: ‘Estou ensinando ela a cozinhar, ela pode me ensinar a dançar’. Comecei a ensinar para ele o básico de forró, de sertanejo e country. Eu amo dividir a vida com você, eu vivo coisas com você que nunca vivi. Me sinto superpoderosa", disse ela.

Por sua vez, ele afirmou: "Eu estava nervoso. Aí estava aquela moça [Jaque] com um sorriso. Dei um sorriso também. Tiramos uma foto, postamos a foto e começamos a nos falar naquele dia mesmo. Depois saímos para almoçar e ficamos o dia inteiro".

View this post on Instagram A post shared by Edu Guedes (@eduguedesoficial)

O fim do namoro

O término entre eles foi discreto e sem alardes. Apenas agora, em janeiro de 2024, o fim do romance veio à tona.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Jaque Ciocci abriu o jogo sobre o fim da relação ao responder uma caixinha de perguntas. Quando um seguidor perguntou sobre seu atual status de relacionamento: “Você está solteira?", a bailarina foi sincera e revelou que o namoro acabou há dois meses: "Sim, desde novembro do ano passado", disse.

Reservada em relação à sua vida pessoal, Jaque decidiu não entrar em detalhes sobre o motivo da separação e se limitou a confirmar que o término ocorreu antes do surgimento dos rumores. Além disso, a bailarina não comentou sobre as especulações envolvendo um suposto romance de seu ex-namorado, Edu, que já negou os boatos, assim como Ana Hickmann.