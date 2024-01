Jaque Ciocci abre o jogo sobre fim do namoro com Edu Guedes: “Respeito”

Jaque Ciocci revela novos detalhes da separação após confirmar término com Edu Guedes em meio às especulações envolvendo Ana Hickmann

Nesta quinta-feira, 18, a repórter e bailarina Jaque Ciocci usou as redes sociais para compartilhar mais detalhes sobre sua separação com o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes. Em meio aos rumores de um suposto envolvimento com Ana Hickmann, ela esclareceu que a relação com seu ex-namoado segue repleta de 'respeito e maturidade’.

Em seu perfil oficial no Instagram, Jaque fez a revelação ao responder um caixinha de perguntas sobre seu futuro profissional, já que trabalhava ao lado do apresentador: "Eu e o Edu Guedes construímos e vivemos muitas coisas legais, e entendemos que a relação profissional é um ponto de sucesso entre nós!”, iniciou a declaração.

“Não há por que não continuar trabalhando junto, já que nos unimos por competências, não por qualquer tipo de favor. Onde houver respeito e maturidade, sempre poderá ficar o melhor das relações”, ela exaltou o ex-namorado e revelou que eles mantêm a parceria profissional apesar do fim do relacionamento amoroso.

Na sequência, a bailarina detalhou a relação após o término: "Sempre vou torcer pela felicidade do Edu, e tenho certeza que ele pela minha”, disse Jaque. Por fim, ela lembrou que eles abriram uma empresa juntos: “Inclusive montamos uma produtora que eu particularmente amo e me sinto extremamente realizada criando”, disse.

Jaque Ciocci revela detalhes do término de namoro com Edu Guedes - Reprodução/Instagram

Edu também compartilhou a publicação nos stories de sua conta no instagram e exaltou sua parceria com Jaque: “Obrigado! A recíproca é verdadeira", disse o chef de cozinha, que teve seu nome envolvido em uma polêmica após ser apontado como novo namorado da apresentadora Ana Hickmann, que já desmentiu os rumores.

Depois de muitos comentários e especulações sobre sua intimidade, Edu também se pronunciou sobre o suposto relacionamento amoroso com a apresentadora. O famoso garantiu que os dois, que comandaram por anos o programa Hoje em Dia, da Record TV, são apenas grandes amigos em conversa com a CARAS Brasil.

O fim do namoro de Jaque e Edu:

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Jaque Ciocci revelou o fim da relação ao responder uma caixinha de perguntas. Quando um seguidor perguntou sobre seu atual status de relacionamento: “Você está solteira?", a bailarina foi sincera e revelou que o namoro acabou há dois meses: "Sim, desde novembro do ano passado", disse sem alarde.

Reservada em relação à sua vida pessoal, Jaque decidiu não entrar em detalhes sobre o motivo da separação e se limitou a confirmar que o término ocorreu antes do surgimento dos rumores. Além disso, a bailarina não comentou sobre as especulações envolvendo um suposto romance de seu ex-namorado; relembre como Jaque Ciocci e Edu Guedes se conheceram.