Edu Guedes marca presença em festa de aniversário de Ana Hickmann

Em meio a rumores, Edu Guedes esteve na mansão de Ana Hickmann e celebrou o aniversário da apresentadora ao lado de amigos e familiares

A modelo e apresentadora Ana Hickmannreuniu familiares e amigos no último domingo, 03, para celebrar a chegada de seus 43 anos de vida com uma festinha especial em sua mansão. Apesar de não ter publicado registros ao lado de Edu Guedes, o chefe de cozinha marcou presença no aniversário da loira.

Em seu Instagram oficial, Edu compartilhou uma foto mostrando a mesma bebida exibida por Ana em seus stories. Ela, inclusive, dividiu com os seguidores algumas fotos ao lado da mãe, das irmãs e do filho, Alezinho, de nove anos, fruto de seu antigo casamento com o empresário Alexandre Correa.

Ainda nas redes sociais, a apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record TV, compartilhou alguns detalhes da comemoração em sua residência. Além de um bolo de dois andares, os convidados de Ana Hickmann também aproveitaram uma tarde de churrasco.

Recentemente, os dois foram flagrados pelo Portal LeoDias curtindo uma viagem em Paraty, no Rio de Janeiro. Apesar dos rumores de que estariam vivendo um romance, as equipes dos apresentadores negaram que exista alguma relação além da amizade.

Em janeiro deste ano, Edu Guedes reforçou à CARAS Brasil seu grande vínculo de amizade com Ana Hickmann: "Nós somos amigos há 20 anos", declarou o chefe de cozinha. A apresentadora, por sua vez, também rompeu o silêncio e se pronunciou sobre a situação.

++ Ana Hickmann abre o jogo: 'Falar que eu traí? Nunca!'

De acordo com a assessoria de imprensa, Ana e Edu se encontraram em um resort no final do ano por uma coincidência. "Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência", informou a equipe da loira ao Gshow.

Vale lembrar que Ana Hickmann e Alexandre Correa estão separados desde novembro do ano passado, após a modelo denunciar o ex-companheiro por agressão física.

Edu Guedes nega envolvimento com Ana Hickmann antes da separação dela

No último dia 19, o chef de cozinha Edu Guedes se pronunciou por meio de um comunicado oficial de sua equipe sobre a proximidade com a apresentadora Ana Hickmann. Segundo o colunista Leo Dias, Guedes não negou a possibilidade de relacionamento com a apresentadora, mas afirmou que eles não se aproximaram antes da separação dela do ex-marido, Alexandre Correa.

Vale lembrar que foram levantados rumores de uma suposta traição de Ana Hickmann, mas ela já negou e disse que foi fiel em seu casamento. Agora, na nota, Edu Guedes citou a decisão de pedir uma indenização após ser alvo de boatos.

"Nunca houve anterioridade de relacionamento e o que vem sendo dito só tem a finalidade de denegrir a honra do Edu. A ação indenizatória é de danos morais e materiais. Edu Guedes não é somente uma marca com quase 30 anos de trajetória, Edu Guedes é um ser humano, profissional, pai, filho, etc. Esse caos midiático desagrada tanto a marca como a pessoa do Edu. Essa ação indenizatória busca estancar essa disseminação de ódio, difamação e linchamento público que vem ocorrendo", informou a equipe dele ao Leo Dias.