Edu Guedes nega envolvimento com Ana Hickmann antes da separação dela

Em nota oficial, a equipe de Edu Guedes se pronuncia sobre os rumores envolvendo o chef de cozinha e a apresentadora Ana Hickmann, que enfrenta o processo de divórcio do ex-marido

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes se pronunciou por meio de um comunicado oficial de sua equipe sobre a proximidade com a apresentadora Ana Hickmann. De acordo com o colunista Leo Dias, Guedes não negou a possibilidade de relacionamento com a apresentadora, mas afirmou que eles não se aproximaram antes da separação dela do ex-marido, Alexandre Correa.

Vale lembrar que foram levantados rumores de uma suposta traição de Ana Hickmann, mas ela já negou e disse que foi fiel em seu casamento. Agora, na nota, Edu Guedes citou a decisão de pedir uma indenização após ser alvo de boatos.

"Nunca houve anterioridade de relacionamento e o que vem sendo dito só tem a finalidade de denegrir a honra do Edu. A ação indenizatória é de danos morais e materiais. Edu Guedes não é somente uma marca com quase 30 anos de trajetória, Edu Guedes é um ser humano, profissional, pai, filho, etc. Esse caos midiático desagrada tanto a marca como a pessoa do Edu. Essa ação indenizatória busca estancar essa disseminação de ódio, difamação e linchamento público que vem ocorrendo", informou a equipe dele ao Leo Dias.

Declaração forte de Alexandre Correa

O empresário Alexandre Correa, que é o ex-marido de Ana Hickmann, foi entrevistado pela colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, e deu uma declaração forte. Na conversa, ele comparou a atual fase de sua vida com a época em que lutou contra o câncer há alguns anos.

"Eu quase fui [morreu]. Eu enfrentei 37 sessões de rádio, 8 de quimio e um fígado perfurado no final do tratamento. Eu vi a morte de perto, passei por duas cirurgias, perdi 30 quilos. A maior lição que um câncer dá para o homem é que ensina a você que o pior pode acontecer. E, graças a Deus, eu passei por um câncer pra suportar toda essa injustiça que tô passando. Porque o que eu estou passando é pior do que um câncer", disse ele à colunista.

Vale lembrar que Alexandre Correa foi diagnosticado com um câncer no pescoço em novembro de 2020. Na época, ele fez uma cirurgia para remover o tumor e passou por tratamento de quimioterapia e radioterapia. Alguns meses depois, ele anunciou que estava curado da doença.